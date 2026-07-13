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    Арсен Бахберген возглавил департамент по управлению земельными ресурсами в Жамбылской области

    До назначения он работал в этом же ведомстве, а также в центральном аппарате профильного комитета Минсельхоза, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Арсен Бахберген возглавил департамент по управлению земельными ресурсами в Жамбылской области
    Фото: РСК Жамбылской области

    Новым руководителем департамента по управлению земельными ресурсами Жамбылской области назначен Арсен Бахберген.

    В структуре земельного ведомства он работает не первый год. Ранее занимал должность заместителя руководителя областного департамента, а также трудился в центральном аппарате Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.

    До официального назначения Арсен Бахберген также исполнял обязанности руководителя департамента.

    В 2025 году он участвовал в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв по направлению «Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды».

    Ранее сообщалось, что Касымбек Сайлауов возглавил департамент по управлению земельными ресурсами Туркестанской области.

    Кадровые назначения Регионы Казахстана Назначения Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор