Арсен Бахберген возглавил департамент по управлению земельными ресурсами в Жамбылской области

До назначения он работал в этом же ведомстве, а также в центральном аппарате профильного комитета Минсельхоза, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новым руководителем департамента по управлению земельными ресурсами Жамбылской области назначен Арсен Бахберген.

В структуре земельного ведомства он работает не первый год. Ранее занимал должность заместителя руководителя областного департамента, а также трудился в центральном аппарате Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.

До официального назначения Арсен Бахберген также исполнял обязанности руководителя департамента.

В 2025 году он участвовал в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв по направлению «Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды».

Ранее сообщалось, что Касымбек Сайлауов возглавил департамент по управлению земельными ресурсами Туркестанской области.