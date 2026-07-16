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    Серик Туленбергенов назначен заместителем акима Павлодарской области

    По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и распоряжением акима Павлодарской области заместителем акима области назначен Серик Туленбергенов, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу региона.

    Серик Туленбергенов
    Фото: Пресс-служба Павлодарской области

    Сообщается, что на новой должности Серик Туленбергенов будет курировать вопросы строительства, архитектуры и градостроительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а также гражданской защиты.

    Серик Туленбергенов родился в 1974 году. Имеет высшее образование по специальностям «Финансы и кредит», «Правоведение» и «Государственное и местное управление».

    Трудовую деятельность начал в 1995 году. В разные годы занимал должности заместителя акима города Риддера, акима Уланского района, руководителя управлений пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области, руководителя управления строительства Актюбинской области, первого заместителя и заместителя акима Актюбинской области.

    В 2024-2025 годах работал вице-министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    С 2025 года по настоящее время занимал должность заместителя акима области Абай.

    Ранее на должность заместителя акима Туркестанской области был назначен Айдос Тогызбаев.

    Кадровые назначения Регионы Казахстана Назначения Павлодарская область
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор