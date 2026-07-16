Серик Туленбергенов назначен заместителем акима Павлодарской области

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и распоряжением акима Павлодарской области заместителем акима области назначен Серик Туленбергенов, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу региона.

Сообщается, что на новой должности Серик Туленбергенов будет курировать вопросы строительства, архитектуры и градостроительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а также гражданской защиты.

Серик Туленбергенов родился в 1974 году. Имеет высшее образование по специальностям «Финансы и кредит», «Правоведение» и «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 1995 году. В разные годы занимал должности заместителя акима города Риддера, акима Уланского района, руководителя управлений пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области, руководителя управления строительства Актюбинской области, первого заместителя и заместителя акима Актюбинской области.

В 2024-2025 годах работал вице-министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

С 2025 года по настоящее время занимал должность заместителя акима области Абай.

Ранее на должность заместителя акима Туркестанской области был назначен Айдос Тогызбаев.