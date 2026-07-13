Назначен директор департамента стратегического развития Минводы и ирригации Казахстана

Сакен Ател родился в 1994 году в Туркестанской области. В 2015 году окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева по специальности «Гидрология». В 2019 году — университет им. М. Нарикбаева по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2015 году исполняющим обязанности главного специалиста, далее — главным специалистом Акмолинского территориального отдела комплексного использования водных ресурсов Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

С 2017 по 2019 годы — главный специалист отдела государственного контроля и охраны водного фонда Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов.

С 2019 по 2020 годы — руководитель отдела мониторинга, государственного учета и кадастра водных ресурсов Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов.

С 2020 по 2022 годы — главный эксперт управления регулирования использования водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С 2022 по 2023 годы — руководитель управления учета водных ресурсов, далее — руководитель управления регулирования и учета использования водных ресурсов Комитета по водным ресурсам.

С 2023 по 2024 годы — руководитель управления государственного контроля в области использования и охраны водного фонда Комитета водного хозяйства, далее Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

С 2024 по 2025 годы — руководитель управления регулирования использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.

С октября 2025 года по настоящее время — заместитель директора департамента стратегического развития Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

В 2025 году был награжден нагрудным знаком «Су шаруашылығының үздігі».

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