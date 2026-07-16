Эльдар Кузенбаев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК

Постановлением Правительства РК Эльдар Кузенбаев назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Родился в 1982 году в Костанайской области. Окончил Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова.

Трудовую деятельность начал в 2002 году ведущим специалистом организационно-аналитического отдела Администратора судов Костанайской области.

2003–2004 гг. — старший судебный исполнитель Карабалыкского районного участка Администратора судов Костанайской области.

2004 г. — старший судебный исполнитель Рудненского городского территориального участка Администратора судов Костанайской области.

2004–2006 гг. — начальник отдела организации исполнительного производства и деятельности судебных приставов Администратора судов Костанайской области.

2006 г. — начальник отдела регистрации юридических лиц департамента юстиции Костанайской области.

2006–2008 гг. — начальник Карабалыкского районного управления юстиции департамента юстиции Костанайской области.

2008–2010 гг. — начальник Костанайского районного управления юстиции департамента юстиции Костанайской области.

2010–2013 гг. — заместитель акима Узынколького района Костанайской области.

2013–2018 гг. — аким Сарыкольского района Костанайской области.

2018–2019 гг. — аким города Аркалыка Костанайской области.

2019–2021 гг. — первый заместитель председателя Костанайского областного филиала партии Nur Otan.

2021–2022 гг. — руководитель аппарата акима Костанайской области.

2022–2023 гг. — государственный инспектор Администрации Президента РК.

2023–2026 гг. — государственный инспектор отдела государственного контроля Администрации Президента РК.

С марта 2026 года по настоящее время занимал должность председателя Комитета по миграции МТСЗН РК.

Ранее Дархан Мырзабаев был назначен вице-министром промышленности и строительства РК.