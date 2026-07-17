Мурат Жолдыхожаев возглавил маслихат Шымкента

Кандидатуру Мурата Жолдыхожаева поддержало большинство депутатов городского маслихата в ходе открытого голосования. Ранее этот пост занимал Бахадыр Нарымбетов, который был освобожден от должности на основании собственного заявления после выдвижения кандидатом в депутаты Курултая от партии «Әділет».

Мурат Жолдыхожаев родился в 1987 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Правоведение».

В разные годы работал индивидуальным предпринимателем и общественным помощником депутата Сената Парламента РК. Избирался депутатом Ордабасинского районного и Шымкентского городского маслихатов. С марта 2023 года является депутатом VIII созыва маслихата Шымкента. В 2026 году был назначен руководителем городского филиала партии «Әділет». Женат, воспитывает семерых детей. Награжден орденом «Құрмет».

На сессии депутаты также приняли ряд кадровых и организационных решений. Постоянную комиссию по развитию предпринимательства и цифровизации возглавил Марат Конакбаев. Из составов постоянных комиссий исключили Айжан Найымбекову и Батырбека Аширбаева, чьи депутатские полномочия были досрочно прекращены после выхода из политических партий. Также депутаты утвердили обновленный состав Антитеррористической комиссии при акимате Шымкента.

Ранее сообщалось, что Есет Байкен назначен акимом области Ұлытау. Перед новым главой региона поставлены задачи по реализации крупных инвеспроектов, развитию обрабатывающей промышленности, малого и среднего бизнеса, формированию агропромышленного кластера.