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    Какие задачи поставлены новому акиму области Ұлытау

    По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации Президента Роман Скляр приняли участие в собрании депутатов маслихатов области Ұлытау, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Какие задачи поставлены новому акиму области Ұлытау
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Депутатам зачитано письмо Главы государства о выдвижении на должность акима области Ұлытау двух кандидатов — заместителя акима города Астаны Есета Байкена и заместителя акима области Ұлытау Нуртаса Карипбаева.

    В открытом голосовании приняли участие 64 депутата. За кандидатуру Есета Байкена отдано 87% голосов. Соответствующим Указом Президента РК акимом области Ұлытау назначен Есет Байкен.

    Руководитель Правительства представил нового акима Есета Байкена. В ходе выступления Олжас Бектенов подчеркнул, что вступление в силу Новой Конституции ознаменовало для Казахстана важный исторический этап развития. Главой государства на недавнем заседании палат Парламента была поставлена задача по переводу экономики на новую модель, что требует внедрения современных и эффективных подходов и принципов работы на всех уровнях.

    Какие задачи поставлены новому акиму области Ұлытау
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Премьер-министр озвучил ряд поручений, поставленных Президентом перед руководством региона. Для развития обрабатывающей промышленности, малого и среднего бизнеса поставлена задача по реализации крупных инвестиционных проектов. Отмечена важность формирования агропромышленного кластера.

    Руководству области поручено продолжить работу по модернизации инженерной и энергетической инфраструктуры. Также необходимо ускорить строительство автомобильных дорог, в частности магистрали Караганда — Жезказган. Внимание уделено развитию социальной инфраструктуры через улучшение доступности и качества объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Также дано поручение по развитию региона как одного из значимых туристических центров страны с учетом богатого историко-культурного наследия Ұлытау.

    Какие задачи поставлены новому акиму области Ұлытау
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    В обращении к активу области Премьер-министр подчеркнул, что реализация курса Главы государства по построению Справедливого и Прогрессивного Казахстана должна находить отражение в ощутимых изменениях для населения. Успешное выполнение поставленных задач придаст новый импульс социально-экономическому развитию области и будет способствовать повышению качества жизни граждан. 

    Ранее сообщалось, что Дастан Рыспеков освобожден от должности акима области Ұлытау.

    Кадровые назначения Правительство РК область Улытау Роман Скляр Назначения Олжас Бектенов
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор