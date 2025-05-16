Итоги ближневосточного турне Трампа: сделки на $3,4 трлн, ИИ и дипломатия

Также стороны договорились о расширении сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

После переговоров с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном Белый дом сообщил, что среди подписанных соглашений — инвестиции на $14,5 млрд от авиакомпании Etihad Airways в покупку 28 самолетов Boeing 787 и 777X с двигателями GE Aerospace.

Министерство торговли США подтвердило создание рамочного соглашения «US-UAE AI Acceleration Partnership», в то время как Трамп и шейх Мухаммед приняли участие в открытии нового кампуса искусственного интеллекта мощностью 5 ГВт, который станет крупнейшим за пределами США.

Визит в ОАЭ стал частью ближневосточного турне Трампа, накануне которого он заявил в Катаре о намерении Дохи инвестировать $10 млрд в американскую военную инфраструктуру.

— У меня нет ни малейших сомнений, что наши отношения станут еще крепче и значимее, — заявил Трамп на встрече с шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. — Ваш замечательный брат был в Вашингтоне несколько недель назад и сообщил о вашем щедром обещании инвестировать $1,4 триллиона, — добавил Трамп, имея в виду шейха Тахнона бин Заида, советника по нацбезопасности и председателя суверенных фондов Абу-Даби.

Трампа встречал в аэропорту сам шейх Мухаммед, после чего они вместе посетили Великую мечеть шейха Зайда.

— Она невероятно красивая, — сказал Трамп журналистам внутри мечети. — Впервые ее закрыли. В честь США. Даже не в мою честь. Пусть будет в честь страны. Это великолепный жест.

📍President Trump at the Sheikh Zayed Grand Mosque in Abu Dhabi. 🇺🇸🇦🇪 pic.twitter.com/s0rVc0wwtP — The White House (@WhiteHouse) May 15, 2025

$200 миллиардов новых сделок

Согласно информационному бюллетеню Белого дома, в ходе визита были заключены соглашения на сумму $200 млрд, а также ускорена реализация ранее объявленных инвестиций ОАЭ в размере $1,4 трлн.

Так, Emirates Global Aluminum инвестирует $4 млрд в строительство алюминиевого завода в штате Оклахома. Компании ExxonMobil, Occidental Petroleum и EOG Resources расширят сотрудничество с национальной нефтяной компанией ADNOC по проектам добычи нефти и газа на сумму $60 млрд.

I was pleased to welcome US President Donald Trump (@POTUS) to Abu Dhabi. Together, we expressed our determination to continue driving investment in future-focused industries such as AI and advanced technology for the benefit of humanity. For over 50 years, the enduring UAE-US… pic.twitter.com/9Vir8rwH3z — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 15, 2025

Шейх Мухаммед подтвердил приверженность укреплению связей между странами:

— ОАЭ стремятся продолжать и усиливать эту дружбу на благо обоих государств и народов, — заявил он. — Ваше присутствие здесь, господин президент, подтверждает, что это стремление является взаимным.

ИИ, чипы и национальная безопасность

ОАЭ рассчитывают на поддержку США в стремлении стать мировым лидером в области ИИ. По данным Reuters, страны подписали предварительное соглашение о поставках 500 000 чипов Nvidia в год, начиная с 2025 года.

Ожидается, что это поможет ускорить строительство дата-центров, необходимых для разработки ИИ-моделей. Однако сделка вызвала обеспокоенность в США из-за возможных рисков для национальной безопасности.

— Соглашение включает обязательства ОАЭ инвестировать, строить или финансировать в США дата-центры, сопоставимые по мощности с теми, что создаются в Эмиратах, — говорится в заявлении Белого дома. — Также в соглашении содержатся исторические обязательства ОАЭ по приведению нормативной базы в сфере нацбезопасности в соответствие с американской, включая строгие меры по предотвращению утечки технологий, — подчеркивается в заявлении.

Ранее администрация Джо Байдена ужесточила контроль над экспортом ИИ-чипов, опасаясь, что чувствительные технологии могут попасть в Китай и быть использованы в военных целях.

Сделки на $3,4 трлн и дипломатия

В ходе ближневосточного турне президента США Дональда Трампа были заключены масштабные соглашения на общую сумму $3,4 трлн.

Среди них — инвестиционные обязательства на $600 млрд от Саудовской Аравии, $1,6 трлн от Объединенных Арабских Эмиратов и $1,2 трлн от Катара.

#US President Donald #Trump’s Gulf tour garnered $3.4 trillion in investment and economic commitments, including pledges worth $600 billion by Saudi Arabia and $1.6 trillion by the #UAE, along with economic commitment worth $1.2 trillion by #Qatar.#Forbes pic.twitter.com/nBYCrCGcpU — Forbes Middle East (@Forbes_MENA_) May 15, 2025

Помимо этого, Qatar Airways договорилась о покупке до 210 широкофюзеляжных самолётов Boeing, а также были подписаны контракты на поставку американского вооружения Саудовской Аравии на сумму $142 млрд.

Фото: @WhiteHouse

Турне сопровождалось и дипломатической активностью. В Катаре Трамп заявил, что США близки к заключению ядерного соглашения с Ираном, и что Тегеран «в целом» согласен с его условиями.

Во вторник он также объявил о снятии многолетних санкций против Сирии и встретился с исполняющим обязанности президента страны Ахмадом аш-Шараа, призвав его наладить отношения с Израилем.

Поездка Трампа сопровождалась дискуссиями о законности и этичности приема от правящей семьи Катара «Летающего дворца» — самолета Boeing 747-8. Позже сам Трамп сообщил, что воздушное судно будет передано министерству обороны, а не президенту США.

Фото: @WhiteHouse

Также администрация Белого дома не исключала в рамках ближневосточного турне визит Трампа в Стамбул на переговоры между Россией и Украиной, но в итоге было решено, что он не полетит в Турцию.

Трамп рассматривает укрепление связей с государствами Персидского залива как один из главных приоритетов своей политики. Если все соглашения по поставке ИИ-чипов, особенно с ОАЭ, будут реализованы, регион может стать третьим мировым центром в сфере искусственного интеллекта наряду с США и Китаем.