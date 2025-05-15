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    02:24, 15 Май 2025 | GMT +5

    Трамп не поедет в Турцию на российско-украинские переговоры

    Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Трамп
    Фото: Jeenah Moon / XinHua

    Источник агентства Reuters в американской администрации сообщил об этом после того, как Кремль опубликовал список членов российской делегации на этих переговорах, из которого стало ясно, что президент Путин в Стамбул не поедет. До того сам Трамп допускал возможность отклониться от своего ближневосточного турне и приехать в Турцию, если там будет Путин.

    Также высокопоставленный украинский источник сообщил агентству Reuters, что президент Владимир Зеленский находится в пути в турецкую столицу Анкару.

    В Анкаре Зеленскому предстоит двусторонняя встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

    Напомним, Стамбул готовится к решающим переговорам России и Украины при участии США.

    Теги:
    Украина Переговоры Мировые новости Россия США
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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