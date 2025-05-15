Трамп не поедет в Турцию на российско-украинские переговоры
Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
Источник агентства Reuters в американской администрации сообщил об этом после того, как Кремль опубликовал список членов российской делегации на этих переговорах, из которого стало ясно, что президент Путин в Стамбул не поедет. До того сам Трамп допускал возможность отклониться от своего ближневосточного турне и приехать в Турцию, если там будет Путин.
Также высокопоставленный украинский источник сообщил агентству Reuters, что президент Владимир Зеленский находится в пути в турецкую столицу Анкару.
В Анкаре Зеленскому предстоит двусторонняя встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Напомним, Стамбул готовится к решающим переговорам России и Украины при участии США.