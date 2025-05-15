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    01:05, 15 Май 2025 | GMT +5

    Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной

    Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт Кремля.

    Путин Владимир Владимирович
    Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Согласно тексту распоряжения, для переговоров с Украиной утвержден следующий состав делегации Российской Федерации:

    • Мединский В.Р. — помощник президента Российской Федерации (глава делегации);
    • Галузин М.Ю. — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации);
    • Костюков И.О. — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации);
    • Фомин А.В. — заместитель министра обороны Российской Федерации (член делегации).

    Также утвержден следующий состав экспертов для переговоров с Украиной:

    • Зорин А.С. — первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;
    • Подобреевская E.C. — заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере;
    • Полищук А.А. — директор Второго департамента стран СНГ МИДа России;
    • Шевцов В.И. — заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.

    Ранее Дмитрий Песков заявил, что делегация РФ будет ждать украинских представителей в Стамбуле 15 мая.

    Напомним, Стамбул готовится к решающим переговорам России и Украины при участии США.

    Теги:
    Украина Владимир Путин Мировые новости Россия
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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