01:05, 15 Май 2025 | GMT +5
Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт Кремля.
Согласно тексту распоряжения, для переговоров с Украиной утвержден следующий состав делегации Российской Федерации:
- Мединский В.Р. — помощник президента Российской Федерации (глава делегации);
- Галузин М.Ю. — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации);
- Костюков И.О. — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации);
- Фомин А.В. — заместитель министра обороны Российской Федерации (член делегации).
Также утвержден следующий состав экспертов для переговоров с Украиной:
- Зорин А.С. — первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;
- Подобреевская E.C. — заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере;
- Полищук А.А. — директор Второго департамента стран СНГ МИДа России;
- Шевцов В.И. — заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что делегация РФ будет ждать украинских представителей в Стамбуле 15 мая.
Напомним, Стамбул готовится к решающим переговорам России и Украины при участии США.