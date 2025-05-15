Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной

Согласно тексту распоряжения, для переговоров с Украиной утвержден следующий состав делегации Российской Федерации:

Мединский В.Р. — помощник президента Российской Федерации (глава делегации);

Галузин М.Ю. — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации);

Костюков И.О. — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации);

Фомин А.В. — заместитель министра обороны Российской Федерации (член делегации).

Также утвержден следующий состав экспертов для переговоров с Украиной:

Зорин А.С. — первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;

Подобреевская E.C. — заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере;

Полищук А.А. — директор Второго департамента стран СНГ МИДа России;

Шевцов В.И. — заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что делегация РФ будет ждать украинских представителей в Стамбуле 15 мая.

Напомним, Стамбул готовится к решающим переговорам России и Украины при участии США.