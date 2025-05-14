Песков: Делегация РФ будет ждать украинских представителей в Стамбуле 15 мая

«Мы оцениваем только заявления президента [РФ Владимира] Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону», — сказал Песков, отвечая на вопрос Зарубина по поводу заявлений Владимира Зеленского о желании встретиться с российским лидером.

Песков также уточнил, что состав российской делегации будет раскрыт тогда, когда будут соответствующие указания президента.

Ранее Зеленский подтвердил, что 15 мая будет в Турции, где у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он также уточнил, что рассчитывает на встречу с Путиным в Анкаре или в Стамбуле.

Мы писали о том, как лидеры Европы ответили на предложение Путина о переговорах.