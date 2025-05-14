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    23:23, 13 Май 2025 | GMT +5

    Песков: Делегация РФ будет ждать украинских представителей в Стамбуле 15 мая

    Российская делегация в четверг будет в Стамбуле и будет ждать там украинскую сторону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС

    «Мы оцениваем только заявления президента [РФ Владимира] Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону», — сказал Песков, отвечая на вопрос Зарубина по поводу заявлений Владимира Зеленского о желании встретиться с российским лидером.

    Песков также уточнил, что состав российской делегации будет раскрыт тогда, когда будут соответствующие указания президента.

    Ранее Зеленский подтвердил, что 15 мая будет в Турции, где у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он также уточнил, что рассчитывает на встречу с Путиным в Анкаре или в Стамбуле.

    Мы писали о том, как лидеры Европы ответили на предложение Путина о переговорах.

    Теги:
    Украина Турция Мировые новости Россия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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