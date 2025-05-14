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    13:33, 14 Май 2025 | GMT +5

    Стамбул готовится к решающим переговорам России и Украины при участии США

    15 мая может стать поворотной датой в истории российско-украинского конфликта. Турция готовит площадку для масштабных переговоров, к которым могут подключиться лидеры России, Украины и США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Стамбул готовится к решающим переговорам России и Украины при участии США
    Фото: haberturk.com

    По сообщениям международных агентств, в Стамбул в ближайшие дни направятся два специальных посланника президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и генерал Кит Келлог. Наряду с этим, сам Трамп анонсировал участие государственного секретаря Марко Рубио. По словам президента США, «в Турции могут быть хорошие результаты, и Рубио туда поедет».

    Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил свою готовность к личной встрече с Владимиром Путиным в Турции. В заявлении на пресс-конференции он сообщил, что переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом уже запланированы на четверг, 15 мая, в Анкаре. Зеленский добавил, что ждет от Путина согласия на личную встречу и выразил надежду, что к ней может присоединиться и Дональд Трамп.

    — Это был бы сильный политический сигнал. Мы вместе с Эрдоганом предложили участие Трампа как дополнительный стимул для Путина, — отметил украинский лидер.

    В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался раскрыть состав российской делегации, подчеркнув, что Путин сам сообщит, когда посчитает нужным. Американские источники, между тем, говорят, что США не ожидают официальной информации о российской делегации до утра четверга.

    Инициатива проведения переговоров в Стамбуле, по данным различных обозревателей, принадлежит президенту России. Однако остается неясным, примет ли Владимир Путин участие в переговорах лично или делегирует своих представителей. При этом Зеленский заявил, что встречаться с официальными лицами более низкого уровня не намерен.

    Если встреча Путина и Зеленского состоится, это будет первый личный диалог лидеров двух стран с момента начала полномасштабного конфликта. Участие высокопоставленных американских представителей может придать переговорам новый импульс, особенно с учетом геополитической нестабильности.

    Мир замер в ожидании. Решится ли будущее ряда государств в залах отеля на берегу Босфора — покажут уже ближайшие дни.

    Ранее Эрдоган провел встречу в Анкаре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где сказал о том, что Североатлантический альянс не должен быть частью конфликта России и Украины.

    Теги:
    Украина Турция Америка Российско-украинский конфликт Переговоры Россия США
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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