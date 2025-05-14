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    20:05, 13 Май 2025 | GMT +5

    Эрдоган: НАТО не должно быть частью конфликта России и Украины

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Анкаре встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Эрдоган провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
    Фото: aa.com.tr

    Как говорится в сообщении Управления по связям при Администрации президента Турции, во время встречи обсуждены отношения Турции и Североатлантического альянса, конфликт РФ и Украины, региональная и международная проблематика.

    В ходе беседы президент Эрдоган акцентировал, что Турция придает большое значение НАТО. По его словам, в качестве подтверждения этого Анкара вновь возьмет на себя командование Силами НАТО в Косово.

    Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара ожидает от своих союзников сотрудничества в борьбе с терроризмом. Президент заверил, что Турция продолжит прилагать все необходимые усилия для сохранения мощи НАТО, несмотря на внутренние и внешние вызовы.

    Президент Эрдоган указал, что Турция активизировала усилия, направленные на прекращение конфликта между Украиной и Россией путем установления прочного и справедливого мира. Глава государства подчеркнул, что Анкара твердо выступает за установление всеобъемлющего прекращения огня между РФ и Украиной. При этом Реджеп Тайип Эрдоган указал, что Турция сохраняет приверженность своей позиции, согласно которой НАТО не должно быть частью этого конфликта. Президент Эрдоган привлек внимание к недопустимости того, чтобы была упущена создавшаяся возможность для установления мира.

    С турецкой стороны на встрече присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

    Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посещает Турцию в преддверии неофициальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье (14-15 мая).

    Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность поехать в Стамбул в четверг, 15 мая, на переговоры России и Украины. Россия и Украина могут сесть за стол переговоров в Турции - читаем здесь.

    Теги:
    Реджеп Тайип Эрдоган Турция В мире НАТО Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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