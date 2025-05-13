Трамп начал визит в страны Персидского залива с экономической повесткой

Президент США Дональд Трамп прибыл во вторник в Саудовскую Аравию, начав четырехдневное турне по странам Персидского залива, в рамках которого запланированы визиты в Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

В центре внимания поездки — масштабные инвестиционные соглашения и экономическое сотрудничество, тогда как вопросы безопасности, включая ситуацию в секторе Газа и иранскую ядерную программу, остались на втором плане.

.@POTUS is greeted by Crown Prince Mohammed bin Salman in Riyadh, Saudi Arabia 🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/81qUv6hi7D — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 13, 2025

Первым пунктом маршрута стал Эр-Рияд, где открылся Саудовско-американский инвестиционный форум. Мероприятие проходит при участии ведущих представителей американского бизнеса, в том числе генерального директора Tesla и советника президента Илона Маска, главы Blackrock Ларри Финка и гендиректора Blackstone Стивена Шварцмана. Также в форуме участвуют министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан и министр инвестиций Халид аль-Фалих.

— Хотя энергетика остается краеугольным камнем наших отношений, сферы инвестиций и деловых возможностей в королевстве расширились многократно, — отметил аль-Фалих, открывая форум.

По его словам, совместные усилия США и Саудовской Аравии «приводят к выдающимся результатам».

Прибытие Трампа сопровождалось демонстрацией — истребители F-15 ВВС Саудовской Аравии сопровождали самолет президента в воздушном пространстве королевства. По данным пресс-пула, этот жест символизировал стратегический характер отношений между странами, основанных на взаимной поддержке в сфере энергетики и обороны.

Saudi F-15’s providing honorary escort for Air Force One! 🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/c0EURfBRNt — Margo Martin (@MargoMartin47) May 13, 2025

Ожидается, что в рамках визита будет объявлено о масштабных инвестициях, сумма которых может достичь триллиона долларов. Эр-Рияд уже ранее пообещал вложить в экономику США $600 млрд в течение следующих четырех лет. Однако Трамп заявил, что намерен добиться увеличения этой суммы до одного $1 трлн.

Как сообщают источники агентства Reuters, американская делегация рассматривает возможность заключения крупной сделки по поставке вооружений в Саудовскую Аравию на сумму свыше $100 млрд. Пакет может включать транспортные самолеты C-130 и другие образцы современной техники. Вместе с президентом в поездке участвуют госсекретарь и советник по нацбезопасности Марко Рубио, а также министр обороны Пит Хегсет.

.@POTUS's first event is a quick welcome inside the Royal Terminal at King Khalid International Airport, where he is joined by @SecRubio, @SecDef, @howardlutnick, and @SecretaryWright. pic.twitter.com/3tkQbhNGFp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 13, 2025

Несмотря на активное обсуждение региональных вызовов, таких как война в секторе Газа, напряженность в отношениях с Ираном и конфликт в Украине, они не стали главной темой повестки.

Тем не менее, администрация Трампа продолжает добиваться прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, а также обсуждать с партнерами новую схему гуманитарной помощи сектору Газа. Переговоры между американскими и иранскими представителями по ядерной программе на выходных прошли в Омане, но конкретных результатов не последовало.

По информации источников Reuters, обсуждение нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем в рамках визита не планируется.

Хотя расширение «Соглашений Авраама» остается одной из приоритетных задач внешней политики Трампа, отсутствие готовности со стороны израильского премьера Биньямина Нетаньяху к прекращению войны и созданию палестинского государства делает продвижение по этому направлению маловероятным.

В среду Трамп посетит Катар, где, как ожидается, будет сосредоточен на двусторонних экономических проектах. По неподтвержденной информации, правящая семья Катара может подарить Трампу модернизированный самолет Boeing 747-8, который после завершения срока полномочий президента будет передан в его президентскую библиотеку.

В четверг визит продолжится в ОАЭ, где также будут подниматься преимущественно инвестиционные темы.

Ожидается, что Трамп может отправиться в Турцию на встречу с президентами России и Украины, если будет подтверждена их готовность к прямым переговорам по ситуации в Украине. Однако поездка в Анкару пока не утверждена.