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    07:20, 15 Май 2025 | GMT +5

    Какие соглашения заключил Трамп в Катаре

    В ходе совместного заявления эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани назвал прошедшие переговоры содержательными и сказал, что стороны успели обсудить много вопросов, в том числе ситуацию в Ближневосточном регионе, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Дональд Трамп
    Фото: © Trump White House Archived / Flickr / Public Domain

    Эмир выразил надежду, что отношения между Катаром и США отныне выйдут на новый уровень.

    Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что «это были интересные пара часов» и собеседники «обсудили весь мир, включая Россию, Украину и Иран».

    Встреча Трампа с катарскими властями была гораздо короче, чем его визит в Саудовскую Аравию во вторник, где глава Белого дома провел полтора дня.

    США и Саудовская Аравия подписали оружейную сделку на 142 млрд долларов в первый день визита Дональда Трампа на Ближний Восток

    Среди подписанных США и Катаром документов — договор о намерениях в сфере обороны и декларация о сотрудничестве между двумя странами.

    Кроме того, американская сторона сообщила, что Qatar Airways разместила «рекордный» заказ на 160 самолетов Boeing на сумму более 200 млрд долларов и заказ на беспилотники MQ-9B.

    На церемонии подписания документов также присутствовали министр обороны США Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

    В пресс-релизе Белого дома, опубликованном по итогам дня переговоров в Катаре, говорится, что подписанные соглашения подразумевают экономический обмен между странами на сумму не менее 1,2 трлн долларов, а объем заключенных сделок превышает 243 млрд долларов.

    Напомним, 13 мая Трамп начал визит в страны Персидского залива с экономической повесткой.

    Президент США также сообщил, что катарский подарок Boeing 747 будет передан Министерству обороны, а не президенту США.

    Теги:
    Катар Мировые новости США Дональд Трамп
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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