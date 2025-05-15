Какие соглашения заключил Трамп в Катаре

Эмир выразил надежду, что отношения между Катаром и США отныне выйдут на новый уровень.

Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что «это были интересные пара часов» и собеседники «обсудили весь мир, включая Россию, Украину и Иран».

Встреча Трампа с катарскими властями была гораздо короче, чем его визит в Саудовскую Аравию во вторник, где глава Белого дома провел полтора дня.

США и Саудовская Аравия подписали оружейную сделку на 142 млрд долларов в первый день визита Дональда Трампа на Ближний Восток

Среди подписанных США и Катаром документов — договор о намерениях в сфере обороны и декларация о сотрудничестве между двумя странами.

Кроме того, американская сторона сообщила, что Qatar Airways разместила «рекордный» заказ на 160 самолетов Boeing на сумму более 200 млрд долларов и заказ на беспилотники MQ-9B.

На церемонии подписания документов также присутствовали министр обороны США Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

В пресс-релизе Белого дома, опубликованном по итогам дня переговоров в Катаре, говорится, что подписанные соглашения подразумевают экономический обмен между странами на сумму не менее 1,2 трлн долларов, а объем заключенных сделок превышает 243 млрд долларов.

Напомним, 13 мая Трамп начал визит в страны Персидского залива с экономической повесткой.

Президент США также сообщил, что катарский подарок Boeing 747 будет передан Министерству обороны, а не президенту США.