США и Саудовская Аравия подписали оружейную сделку на $142 млрд

Кроме этого, заключены еще несколько экономических сделок. После Эр-Рияда Трамп отправится в Катар и ОАЭ.

В заявлении Белого дома говорится, что стоимость оружейного соглашения между странами составила 142 млрд долларов и включает в себя поставку Саудовской Аравии «современного боевого оборудования и услуг примерно от полутора десятков оборонных компаний США».

Соглашение заключено в пяти категориях:

Пакет также включает «масштабную подготовку и поддержку для наращивания потенциала вооруженных сил Саудовской Аравии, включая укрепление саудовских военных академий и военно-медицинских служб».

Кроме того, в пресс-релизе Белого дома перечисляются другие соглашения, достигнутые во вторник.

В частности, Саудовская Аравия обязалась инвестировать в США 600 млрд долларов. Одной из областей инвестиции станут центры обработки данных искусственного интеллекта по всей территории США.

Американские технологические компании, в свою очередь, обязались инвестировать 80 млрд долларов в «передовые преобразующие технологии в обеих странах»

Также США будет экспортировать Сайдовской Аравии газовые турбины и энергетические технологии на сумму 14,2 млрд долларов и пассажирские самолеты Boeing 737-8 на сумму 4,8 млрд долларов

Страны также договорились о сотрудничестве между энергетическом и горнодобывающем секторах экономики.

Пока Дональд Трамп встречался с первыми лицами государства, в частности, с кронпринцем Мохаммедом бин Салманом, переговоры с крупнейшими представителями саудовского бизнеса проводили вошедшие в американскую делегацию советник Трампа, миллиардер Илон Маск, генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман и глава компании-гиганта по производству компьютерных чипов Nivdia Дженсен Хуан.

Первое официальное турне

Это первый официальный зарубежный визит Трампа с начала нового президентского срока.

После переговоров с бин Салманом президент США принял участие в саудовско-американском инвестиционном форуме, где также присутствовали руководители компаний Citigroup, IBM, Qualcomm, Alphabet и Franklin Templeton.

Позже он посетит саммит лидеров стран Персидского залива.

В среду президент США должен отправиться в Катар. Он завершит свой тур по Ближнему Востоку в пятницу, посетив Объединенные Арабские Эмираты.

Вместе с Трампом на Ближний Восток также отправились госсекретарь США Марко Рубио. спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр обороны Пит Хегсет.

В понедельник Трамп также заявил, что не исключает своей поездки в Стамбул, где в четверг, 15 мая, могут состояться российско-украинские мирные переговоры.

С инициативой такой встречи выступила Россия, однако президент Украины Владимир Зеленский объявил, что лично отправится в Турцию и ждет там российского президента Владимира Путина. Кремль участие Путина не подтверждал, пока неясно, состоятся ли такие переговоры и в каком формате они могут пройти.

Ланч миллиардеров

Как передают корреспонденты Би-би-си, главная цель поездки Трампа на Ближний Восток — привлечение дополнительных инвестиций в США, в частности, из государственных фондов благосостояния стран Персидского залива.

Это поможет Трампу продемонстрировать своим избирателям, что его идеология «Америка прежде всего» приносит конкретные результаты.

Визит президента США проходит на фоне торговой войны, которую Трамп объявил всем странам мира. Введенные Белым домом импортные пошлины существенно нарушили мировую торговлю и негативно сказались на экономике самих США.

Среди множества VIP-гостей, которые значатся в списке приглашенных на торжественный ланч в королевском дворце, есть и советник Трампа, миллиардер Илон Маск.

Кроме него, приглашены генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман, глава компании-гиганта по производству компьютерных чипов Nivdia Дженсен Хуан, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.

Состав гостей, которые на своем уровне также примут участие в переговорах с саудовской стороной, говорит о том, что бизнес-интересы США — основная цель визита американской делегации.

Поездка Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ стала его первым официальным зарубежным визитом с начала нового президентского срока.

В конце апреля Трамп ездил в Италию, когда посещал похороны папы римского Франциска, однако эта поездка не была запланирована заранее.

Саудовская Аравия уже была первой страной, которую Трамп посетил во время своего предыдущего президентского срока. Это нарушает обычную практику, при которой президенты США сначала наносят визиты ключевым союзникам, таким как Канада или Мексика.

Мимо Израиля

Корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер считает примечательным тот факт, что в ближневосточном маршруте Трампа нет Израиля.

Он сообщает, что израильские чиновники в частных беседах убеждали администрацию Трампа включить их страну в тур, но тщетно.

Хотя посол США в Израиле Майк Хакаби в субботу утверждал, что американо-израильские отношения остаются крепкими, такое явное пренебрежение своим давним союзником может свидетельствовать о том, что американские приоритеты в регионе в данный момент лежат в другой плоскости.

Освобождение в понедельник израильского заложника с гражданством США Эдана Александра стало результатом прямых переговоров США и палестинской группировкой ХАМАС, без участия Израиля.

Другие шаги США, включая переговоры о прекращении огня с повстанцами-хуситами в Йемене, в рамках которых не обсуждаются интересы Израиля, и начало прямых переговоров с Ираном по его ядерной программе, также удивляют и настораживают израильское руководство.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был первым иностранным лидером, посетившим Дональда Трампа в Вашингтоне после его возвращения в Белый дом.

Но Трамп, находящийся, образно говоря, через дорогу от Израиля в своей первой крупной зарубежной поездке в гости к Нетаньяху не заедет, пишет наш обозреватель.

Вопрос Газы

Ожидается, что лидеры арабских государств наверняка попробуют давить на него, чтобы Белый дом более настойчиво подталкивал Израиль к прекращению огня в секторе Газа.

Трамп неоднократно давал понять, что он также хочет окончания войны, но пока неясно, с какими предложениями по этому конкретному вопросу он приехал в регион.

Нетаньяху, пытаясь подчеркнуть свои тесные отношения с президентом США, заявил накануне, что они оба согласны с целями израильской военной кампании в секторе Газа, главная из которых — разгром ХАМАС.

Сейчас многие в регионе, но особенно палестинцы, ждут, что скажет и сделает Дональд Трамп в ближайшие четыре дня.