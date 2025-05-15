Трамп передаст катарский Boeing 747 ВВС США

- Боинг-747 передается Военно-воздушным силам / Министерству обороны Соединенных Штатов, а не мне! Это подарок от Катара, государство которое мы успешно защищаем на протяжении многих лет, – написал Дональд Трамп в Truth Social.

Президент пояснил, что самолет будет использоваться американским правительством в качестве временного самолета военно-воздушных сил до тех пор, пока не поступят «Боинги», поставка которых сильно запаздывает.

Дональд Трамп сообщил, что катарский подарок сэкономит средства налогоплательщиков, которые будут направлены на другие важные вопросы страны.

- Почему наши военные, следовательно, и наши налогоплательщики, должны платить сотни миллионов долларов, когда они могут получить их бесплатно от страны, которая хочет вознаградить нас за хорошо проделанную работу. Вместо этого эти значительные сбережения будут потрачены на то, чтобы снова сделать Америку великой! – сообщил Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что демократы подвергли критике Трампа за получение самолета в качестве подарка.