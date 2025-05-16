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    18:53, 15 Май 2025 | GMT +5

    Трамп прибыл в ОАЭ

    Предполагается, что переговоры в Абу-Даби будут сосредоточены на вопросах сотрудничества между США и ОАЭ в области искусственного интеллекта и передовых технологий, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Трамп прибыл в ОАЭ
    Фото: кадр из видео skynewsarabia.com

    Президент США Дональд Трамп прибыл в Объединенные Арабские Эмираты, где завершится его ближневосточное турне. Самолет президента Air Force One совершил посадку в международном аэропорту Абу-Даби, сообщает телеканал Sky News Arabia.

    Трамп завершил краткий визит в Катар выступлением перед американскими военнослужащими на авиабазе Аль-Удейд — крупнейшем военном объекте США на Ближнем Востоке. Предполагается, что переговоры в Абу-Даби будут сосредоточены на вопросах сотрудничества между США и ОАЭ в области искусственного интеллекта и передовых технологий.

    Поездка Трампа по странам Персидского залива длится уже три дня и сопровождается заключением крупных экономических сделок. Среди них — пакет соглашений и инвестиционных обязательств между США и Саудовской Аравией на сумму $600 млрд, а также контракт на поставку катарской авиакомпании Qatar Airways до 210 широкофюзеляжных самолетов Boeing. Договоренности США и Саудовской Аравии предусматривают среди прочего поставки королевству американских вооружений на $142 млрд, что стало крупнейшей оборонной сделкой за всю историю сотрудничества двух стран.

    Трамп в рамках визита в Абу-Даби встретится с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и другими высокопоставленными чиновниками. ОАЭ намерены стать одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта и рассчитывают на поддержку новой американской администрации. Бывший президент США Джо Байден на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Пекином усилил ограничения на экспорт передовых чипов, используемых в современных центрах обработки данных.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    ОАЭ Америка ТАСС США Дональд Трамп
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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