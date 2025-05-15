Трамп провел встречу с президентом Сирии в Эр-Рияде

Президент США Дональд Трамп в среду встретился с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Саудовской Аравии, что стало первой встречей лидеров двух стран за 25 лет.

Встреча президентов США и Сирии состоялась после того, как накануне вечером глава Белого дома объявил о том, что все санкции США в отношении Сирии будут сняты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по видеозвонку также присоединился к встрече Трампа, аш-Шараа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, которая состоялась перед вылетом Трампа в Катар.

В ходе встречи Эрдоган похвалил Трампа за отмену санкций против Сирии и взял на себя обязательство работать вместе с Саудовской Аравией для содействия миру и процветанию в Сирии, сообщает Белый дом.

Today, President Trump, at the invitation of Crown Prince Mohammed bin Salman, met with Syrian President Ahmad al-Sharaa. President Erdogan of Turkey joined by phone. President Erdogan praised President Trump for lifting sanctions on Syria and committed to working alongside Saudi… pic.twitter.com/0yhyZbQ1o0 — Karoline Leavitt (@PressSec) May 14, 2025

В ответ Трамп поблагодарил Эрдогана и бин Салмана за их дружбу и сказал аш-Шараа, что у него есть огромная возможность «сделать что-то историческое в своей стране».

Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп призвал сирийского лидера подписать Авраамовы соглашения с Израилем, обеспечить вывод иностранных террористов, помочь США предотвратить возрождение ИГИЛ, а также взять на себя ответственность за центры содержания под стражей ИГИЛ на северо-востоке Сирии.

В ответ аш-Шараа поблагодарил Трампа, Эрдогана и бин Салмана за организацию встречи и пообещал, что Сирия станет важнейшим звеном в содействии торговле между Востоком и Западом, и пригласил американские компании инвестировать в сирийскую нефть и газ.

Встреча, состоявшаяся на полях встречи Трампа с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, знаменует собой важный поворот событий для Сирии, отмечает Associated Press. Она стала кульминацией многомесячной дипломатии сирийцев, а также их турецких и саудовских союзников, которые считали, что личная встреча с Трампом поможет положить конец международной изоляции Сирии.

Ранее власти Сирии направили администрации Трампа предложение, которое включало доступ к сирийской нефти, заверения в безопасности Израиля и предложение построить «Башню Трампа» в Дамаске.

США и Саудовская Аравия подписали оружейную сделку на $142 млрд.