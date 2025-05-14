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    07:15, 14 Май 2025 | GMT +5

    Трамп снимает санкции с Сирии

    По словам американского лидера, решение было принято им после обсуждения ситуации в Сирии с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Трамп Үндістан мен Пәкістан бітімге келгені туралы хабарлады
    Фото: АА

    По данным СМИ, Трамп может лично встретиться с временным президентом Сирии Ахметом аш-Шараа в Эр-Рияде, где будет проходить саммит стран Персидского залива и США. Встреча пока не подтверждена, но, по данным источников, запланированы 45-минутные переговоры.

    Снятие санкций — главный приоритет аш-Шараа. Он намерен показать, что новое руководство Сирии хочет ослабить экономическое давление и наладить отношения с Западом.

    Трамп ранее заявил, что США рассматривают возможность отмены санкций, чтобы «дать Сирии шанс». В Дамаске приветствовали эти слова как «надежду на облегчение страданий народа».

    Роль Саудовской Аравии

    Сирия подтвердила, что Саудовская Аравия выступает посредником в восстановлении отношений с США. Дипломаты считают, что успех возможной встречи лидеров будет зависеть от саудовцев.

    По словам западных дипломатов, Иордания, Саудовская Аравия и Турция заинтересованы в восстановлении стабильности в Сирии.

    Предложение Дамаска

    Reuters сообщает, что Сирия предложила США начать переговоры. В числе возможных шагов — разрешение на строительство «башни Трампа» в Дамаске, улучшение отношений с Израилем и допуск США к сирийским нефти и газу.

    Если встреча Трампа и аш-Шараа состоится, это может стать переломным моментом в отношениях между США и Сирией. Однако многое будет зависеть от готовности обеих сторон идти на компромиссы.

    Ранее сообщалось, что Дональд Трамп начал визит в страны Персидского залива.

    США и Саудовская Аравия подписали оружейную сделку на $142 млрд.

    Теги:
    Санкции Сирия США Дональд Трамп
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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