Трамп снимает санкции с Сирии

По данным СМИ, Трамп может лично встретиться с временным президентом Сирии Ахметом аш-Шараа в Эр-Рияде, где будет проходить саммит стран Персидского залива и США. Встреча пока не подтверждена, но, по данным источников, запланированы 45-минутные переговоры.

Снятие санкций — главный приоритет аш-Шараа. Он намерен показать, что новое руководство Сирии хочет ослабить экономическое давление и наладить отношения с Западом.

Трамп ранее заявил, что США рассматривают возможность отмены санкций, чтобы «дать Сирии шанс». В Дамаске приветствовали эти слова как «надежду на облегчение страданий народа».

Роль Саудовской Аравии

Сирия подтвердила, что Саудовская Аравия выступает посредником в восстановлении отношений с США. Дипломаты считают, что успех возможной встречи лидеров будет зависеть от саудовцев.

По словам западных дипломатов, Иордания, Саудовская Аравия и Турция заинтересованы в восстановлении стабильности в Сирии.

Предложение Дамаска

Reuters сообщает, что Сирия предложила США начать переговоры. В числе возможных шагов — разрешение на строительство «башни Трампа» в Дамаске, улучшение отношений с Израилем и допуск США к сирийским нефти и газу.

Если встреча Трампа и аш-Шараа состоится, это может стать переломным моментом в отношениях между США и Сирией. Однако многое будет зависеть от готовности обеих сторон идти на компромиссы.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп начал визит в страны Персидского залива.

США и Саудовская Аравия подписали оружейную сделку на $142 млрд.