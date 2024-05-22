Глава МИД Пакистана посетит пострадавших соотечественников в Бишкеке

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар прибыл в Кыргызстан с кратковременным визитом. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

В рамках визита глава МИД намерен посетить соотечественников, получающих соответствующее лечение в медицинских учреждениях КР, а также проведет переговоры с руководством страны.

Напомним, 18 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

Председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал ночной инцидент в Бишкеке. В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в медучреждения столицы.

Кабинет министров Кыргызской Республики сделал заявление после ночного инцидента в Бишкеке, в котором решительно осудил попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил обеспокоенность инцидентом с участием иностранных граждан в Бишкеке.

КНБ РК опроверг информацию о планирующих выехать из Кыргызстана в Казахстан иностранных студентах.

Состоялись телефонные переговоры глав МИД Кыргызстана и Пакистана.

Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов встретился с иностранными студентами медицинского факультета Международного университета Кыргызстана (МУК), которые подверглись нападению мародеров и хулиганов.

Шесть пакистанцев были задержаны при попытке незаконно пересечь кыргызско-казахскую границу.