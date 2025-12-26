Финпирамиды, банковское ОПГ, миллиарды на зубы и блогеры — финансовые аферы 2025 года

Аферы на пенсионных излишках

В октябре 2025 года АФМ объявило в розыск троих владельцев фиктивных стоматологических клиник, подозреваемых в незаконном выводе средств из Единого накопительного пенсионного фонда.

Фото: АФМ

По данным агентства, Аслан Дуйсенов, Габбас Иманбаев и Есимхан Елешев организовали преступную схему по оформлению фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг. Общий ущерб оценивается более чем в 46 млрд тенге.

Использовались семь стоматологических клиник в Актау и Атырау, которые фактически не вели медицинскую деятельность. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Один из подозреваемых — Аслан Дуйсенов, ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он осужден к 5 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений, предусмотренных статьями 105 УК РК «Доведение до самоубийства» и 362 УК РК «Превышение должностных полномочий»

Резонансное дело стало поворотным моментом для системы использования пенсионных накоплений. Вскоре после его раскрытия Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила использования пенсионных выплат на лечение. Казахстанцам запретили направлять средства из ЕНПФ на стоматологические услуги.

Позже перечень ограничений был расширен. Теперь пенсионные накопления нельзя использовать и на офтальмологическое лечение, а также на пластические операции.

Похищение людей ради кредитов

В сентябре 2025 года прокурорами Акмолинской области было завершено расследование дела в отношении ОПГ, которая занимались похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных кредитов.

Коллаж: Kazinform

В ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны. Среди них — работники ряда банков (Kaspi Bank, Forte Bank, «Евразийский Банк», Jusan bank), при участии которых на протяжении более 5 лет совершены мошеннические действия. Все участники группы задержаны.

Жертвами преступлений стали 348 граждан республики, ущерб составил 3,7 млрд тенге.

Следствием выявлено имущество, приобретенное на преступные деньги, — квартиры и земельные участки в Алматы, дорогие автомобили, крупные суммы наличных. Общая стоимость изъятого — 2,7 млрд тенге.

Позже Kaspi Bank, Forte Bank, «Евразийский банк» и Alatau City Bank опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что им не известны факты причастности действующих или бывших сотрудников к обстоятельствам данного уголовного дела.

Финансовые пирамиды

В конце октября 2025 года межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Nazira Gold».

Кадр из видео

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. Деньги собирались наличными и через банковские переводы. Общая сумма привлеченных средств превысила 1,2 млрд тенге.

Жертвами пирамиды стали более 4 тысяч человек. Суд признал виновными девять человек, назначив наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Судом конфискованы денежные средства в сумме 402 млн тенге, 52 единицы транспортных средств, частный дом, две квартиры в престижных ЖК, а также 17 кг ювелирных изделий.

Еще один масштабный эпизод был раскрыт в Мангистауской области. В мае этого года департамент АФМ провел расследование в отношении ОПГ, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest».

Фото: pixabay.com

Компания позиционировала себя как инвестфонд и участник международного проекта по добыче алмазов в Африке. В результате было незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге от более чем тысячи вкладчиков.

Следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева.

Впоследствии деньги использованы им в личных целях, в том числе на азартные игры в казино — 2 млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании «Блайсико» — 28 млн тенге, покупку двух квартир в городе Атырау — 70 млн тенге, строительство частного дома в Атырау — 120 млн тенге, отдых за рубежом — 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне — 53 млн тенге.

В ноябре 2024 года Мендыгалиев был объявлен в международный розыск. На имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге наложен арест.

Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями фипирамиды на территории городов Астана, Актобе, Уральск и Актау. В отношении семи подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Еще одна крупная финпирамида «Amanat Drive» была разоблачена в Алматинской области в июне этого года. Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых.

Фото: АФМ РК

Пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге. На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.

С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест. Главный организатор пирамиды помещен под стражу. Расследование продолжается.

В целом, по данным АФМ, только в Алматинской области от деятельности финансовых пирамид пострадали более 12 тысяч человек. Общий объем незаконно привлеченных средств превысил 58 млрд тенге. В целях возмещения ущерба арестовано имущество на сумму свыше 23,1 млрд тенге, включая недвижимость и автотранспорт.

Мошенничество на пожертвованиях

В конце июля 2025 года АФМ завершило расследование по факту мошенничества в отношении супругов, организовавших масштабный сбор средств на лечение сына.

Кадр из видео

Пользуясь доверием и чувством сострадания граждан в соцсетях, супруги собрали пожертвования на сумму свыше 1,3 млрд тенге. При этом на лечение ребенка потрачено лишь 6,4 млн тенге. Остальные средства были использованы на их личные нужды — приобретено три квартиры в столице, земельный участок, пять автомобилей. Часть средств потрачена на ставки в букмекерской конторе.

Несмотря на то, что необходимая сумма была собрана, операция за рубежом не состоялась. Более того, для убедительности супругами в Instagram опубликованы видеоролики в аэропорту с инсценировкой вылета, а также размещен пост о том, что операция якобы прошла успешно.

С санкции суда на все имущество, приобретенное на преступные доходы, наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.

Кроме того, в апреле этого года в Алматы по подозрению в мошенничестве задержали руководителя благотворительного фонда «Елге көмек» Ильяса Сариева. Фонд собирал деньги для помощи детям и пожилым людям, а сам Сариев в соцсетях называл себя «казахским Робин Гудом». Он также представлялся музыкантом и организатором концертов.

Фото: instagram.com/qazaq_robin_hood/

По делу проходили два человека — сам Сариев и Актоты Дуйсеева, связанная с туристической компанией. Им предъявили обвинение по статье «Мошенничество в крупном размере».

По версии следствия, Сариев и Дуйсеева через Instagram продавали путевки в Мекку по заниженной цене — за 500-600 тысяч тенге, обещая размещение в люксовых номерах. Одна из потерпевших из Атырауской области сначала перевела 100 тысяч тенге, а затем еще более 1 млн тенге.

В суде также выступили родственники больных детей. Они рассказали, что переводили Сариеву крупные суммы, рассчитывая на сборы на лечение. Однако, по их словам, деньги шли на личные долги, а обещанные сборы так и не были организованы.

Всего следствие выявило 26 эпизодов мошенничества, объединенных в одно дело. Ущерб по отдельным случаям составил от 500 тысяч до 5 млн тенге, а общая сумма превысила 33,5 млн тенге. Часть ущерба была компенсирована.

Сариев в суде признал вину частично — только по шести эпизодам из 26. Вторая подсудимая Актоты Дуйсеева также признала вину частично — в части эпизодов, связанных с турфирмой.

4 декабря суд признал Сариева виновным и назначил наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы. В связи с 30-летием Конституции Казахстана была применена амнистия: срок сократили на 1/5, окончательный срок составил 3 года 8 месяцев.

Актоты Дуйсеевой назначили 4 года 6 месяцев лишения свободы, после амнистии — 3 года. Исполнение наказания ей отсрочили до 2028 года пока ее ребенок не достигнет 14 лет.

Блогеры

В 2025 году Агентство по финансовому мониторингу РК усилило контроль за незаконной деятельностью блогеров. Так, в октябре этого года АФМ возбудило уголовное дело в отношении блогеров Жанабыловых. Поводом для судебного разбирательства стало проведение розыгрыша 10 автомобилей. В Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи поступило заявление о необходимости проверки блогеров на соответствие требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

Коллаж: Kazinform

Позже Комитет купил курсы, предлагавшиеся Жанабыловыми, и выявил их несоответствие содержанию. По данным ведомства, курсы носили формальный характер, не имели практической ценности, а их стоимость в 30 тысяч тенге была завышена.

15 сентября 2025 года суд принял решение передать дела блогеров Эльмиры Толегеновой и Ерболата Жанабылова в департамент экономических расследований. Суд увидел в них признаки уголовных правонарушений. 16 октября стало известно, что по делу блогеров было заведено уголовное дело по статье 214, часть 1 УК РК «Незаконное предпринимательство».

Как рассказал тогда зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, в АФМ материалы поступили после рассмотрения апелляции в суде.

— Суд огласил решение, после чего материалы административного производства были переданы нам. Суд увидел признаки уголовно наказуемого деяния. Сейчас определить сроки сложно, но, вероятно, уложимся в двухмесячный срок, — уточнил он во время брифинга в Сенате.

Он добавил, что пока определить точные суммы, которые могли быть получены в результате деятельности блогеров, на данный момент сложно.

Параллельно АФМ направило материалы в уполномоченные органы и по деятельности другого блогера Нуртазы Нурбека (Just King). Сейчас проводится установление сумм доходов и расходов, полученных в рамках его онлайн-активности. На данный момент официальных решений по делу Нуртазы Нурбека нет.

Фото: instagram.com/justking31/

Вместе с тем, в сентябре этого года АФМ выявило еще одну крупную аферу с участием блогера. Ведомство сообщило об организованной масштабной схеме незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины. В различных городах по всей стране функционировало порядка 200 филиалов.

Владелец сети «Актив Ломбард» Сергей Койнов оформил на доверенных лиц ряд компаний, действовавших под брендом «Актив Маркет» и ведущих якобы деятельность по скупке товаров и бытовой техники.

Фото: instagram.com/mellstroy

Однако фактически осуществлялась выдача займов под залог имущества — то есть деятельность, прямо относящаяся к сфере ломбардного кредитования без лицензии. При этом комиссионные магазины и ломбарды функционировали совместно, используя одни и те же помещения и персонал.

Проведены больше 200 обысковых мероприятий во всех регионах страны, обнаружены и изъяты вещественные доказательства. Досудебное расследование продолжается.

В ноябре этого года был объявлен в розыск еще один известный блогер Mellstroy — гражданин Беларуси, 26-летний Андрея Бурима. Он подозревается в организации через соцсети масштабной рекламной кампании по продвижению онлайн-казино Mellstroy.game, ориентированной в том числе на пользователей из Казахстана.

Для продвижения онлайн-казино блогер запускал розыгрыши и челленджи, предлагая участникам снимать видео в TikTok, YouTube Shorts и других соцсетях с упоминанием бренда Mellstroy.game, логотипов казино и ссылок на сайт.

Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.