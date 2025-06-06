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    20:05, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Ущерб от финпирамид в Алматинской области превысил 58 млрд тенге

    В регионе продолжается работа по выявлению фактов незаконной финансовой деятельности, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Финпирамида
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    С начала 2024 года в производстве департамента экономических расследований по Алматинской области находилось 23 досудебных расследования по фактам создания и рекламирования финансовых пирамид.

    Как сообщил заместитель руководителя департамента экономических расследований Алматинской области Бактияр Жузенов, пострадало более 12 тысяч граждан. Общий объем незаконно привлеченных средств превысил 58 миллиардов тенге.

    – В целях обеспечения возврата средств пострадавшим арестовано имущество на сумму более 23,1 млрд тенге, включая объекты недвижимости, автотранспорт, – сказал Бактияр Жузенов на онлайн-брифинге.

    Пресечены финансовые пирамиды, такие как Аманат Хоум, Аманат Драйв, Асарбаспана, FS, AIF, HRT, Charhomi. По ряду дел в отношении организаторов и активных участников схем применены меры пресечения, включая заключение под стражу.

    По его словам, в последние годы с целью сокрытия добытых преступным путем средств, участились случаи использования криптовалюты.

    – Практика показывает, что деятельность финансовых пирамид в последнее время активно маскируется под инвестиционные проекты, образовательные платформы, сетевой маркетинг. Характерные признаки таких схем – обещание высокой доходности без рисков, отсутствие реального продукта или услуги, ориентация на привлечение новых участников, непрозрачные условия возврата вложений, а также отсутствие лицензий на осуществление финансовой деятельности, – сказал Бактияр Жузенов.

    Также пирамиды продвигаются через соцсети и мессенджеры с участием так называемых «лидеров мнений». В связи с этим ДЭР заблокировал более 1800 сайтов и чатов с признаками финансовых пирамид.

    Агентство по финмониторингу разработало Telegram чат-бот Baiqapiramida, который позволяет казахстанцам проверить по БИН или ссылке, связана ли компания с финансовой пирамидой или содержит признаки такого риска.

    Граждан просят сообщать о фактах деятельности финансовых пирамид по телефону доверия 1458 или через чат-бот АФМ Insider.

    Ранее в Алматинской области разоблачили финансовую пирамиду «Amanat Drive», которая привлекла более 8 тысяч вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.

    Теги:
    Алматинская область Финансовая пирамида
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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