Ущерб от финпирамид в Алматинской области превысил 58 млрд тенге

С начала 2024 года в производстве департамента экономических расследований по Алматинской области находилось 23 досудебных расследования по фактам создания и рекламирования финансовых пирамид.

Как сообщил заместитель руководителя департамента экономических расследований Алматинской области Бактияр Жузенов, пострадало более 12 тысяч граждан. Общий объем незаконно привлеченных средств превысил 58 миллиардов тенге.

– В целях обеспечения возврата средств пострадавшим арестовано имущество на сумму более 23,1 млрд тенге, включая объекты недвижимости, автотранспорт, – сказал Бактияр Жузенов на онлайн-брифинге.

Пресечены финансовые пирамиды, такие как Аманат Хоум, Аманат Драйв, Асарбаспана, FS, AIF, HRT, Charhomi. По ряду дел в отношении организаторов и активных участников схем применены меры пресечения, включая заключение под стражу.

По его словам, в последние годы с целью сокрытия добытых преступным путем средств, участились случаи использования криптовалюты.

– Практика показывает, что деятельность финансовых пирамид в последнее время активно маскируется под инвестиционные проекты, образовательные платформы, сетевой маркетинг. Характерные признаки таких схем – обещание высокой доходности без рисков, отсутствие реального продукта или услуги, ориентация на привлечение новых участников, непрозрачные условия возврата вложений, а также отсутствие лицензий на осуществление финансовой деятельности, – сказал Бактияр Жузенов.

Также пирамиды продвигаются через соцсети и мессенджеры с участием так называемых «лидеров мнений». В связи с этим ДЭР заблокировал более 1800 сайтов и чатов с признаками финансовых пирамид.

Агентство по финмониторингу разработало Telegram чат-бот Baiqapiramida, который позволяет казахстанцам проверить по БИН или ссылке, связана ли компания с финансовой пирамидой или содержит признаки такого риска.

Граждан просят сообщать о фактах деятельности финансовых пирамид по телефону доверия 1458 или через чат-бот АФМ Insider.

Ранее в Алматинской области разоблачили финансовую пирамиду «Amanat Drive», которая привлекла более 8 тысяч вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.



