Пенсионные деньги больше нельзя будет тратить на лечение зрения в Казахстане

Все заявки, поданные до этой даты, банк примет в работу и рассмотрит в установленном порядке.

«Прекращение приема заявок на офтальмологические услуги связано с тем, что Министерство здравоохранения внесло изменения в Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. 3 декабря 2025 года был опубликован соответствующий приказ. Данные правила исключают норму по использованию пенсионных денег не только на стоматологические услуги, но и на офтальмологию», — соощили в пресс-службе банка.

На сегодняшний день в банке зарегистрировано 15 808 заявок по направлению «офтальмология» на общую сумму 13,3 млрд тенге.

Среди них:

— по 5 131 заявке на сумму 4,6 млрд тенге банк проверяет предоставленные документы;

— по 10 677 заявкам на сумму 8,7 млрд тенге клиентам необходимо дополнительно предоставить подтверждающие документы.

В банке заметили, что после того, как в Казахстане приостановили прием заявок на стоматологические услуги резко возрос поток обращений по офтальмологии. Если до 15 сентября в среднем одобряли около 174 заявок в месяц, то после введения ограничений одобрили 1 264 заявок, то есть в семь раз больше.

Одновременно выявили подозрительные случаи.

«В частности, поступали заявки от разных клиентов, заключивших договоры с одной и той же офтальмологической клиникой. Однако в предоставленных документах указывались разные адреса клиники в разных городах. Проведенная проверка показала, что по указанным адресам такой клиники нет», — отметили в «Отбасы банк».

При этом использование пенсионных выплат на другие виды лечения сохраняется. Средства ЕПВ можно направлять на жизненно необходимые и дорогостоящие медицинские услуги, включая:

— лечение орфанных заболеваний;

— реконструктивные и восстановительные операции;

— радионуклидную и радиойодтерапию;

— радиохирургическое лечение;

— протонную терапию.

В банке подчеркнули, что программа ЕПВ продолжает работать и остается доступной для оплаты медицинской помощи по утвержденному перечню направлений.

Ранее аналитики обратили внимание на то, что аналогичный запрет на использование пенсионных излишек для лечения зубов привел к росту заявок для оплаты офтальмологических услуг. За сентябрь было исполнено 1611 заявлений таких на сумму 1,4 млрд тенге.

Напомним, казахстанцы больше не смогут тратить деньги из ЕНПФ на лечение зубов. Соответствующие поправки подготовило Министерство здравоохранения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение.

Тогда в Агентстве по финансовому мониторингу выявили факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг.