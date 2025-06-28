Организатор Sax Invest проиграл в казино 2 млрд тенге

— Привлекали деньги под предлогом добычи алмазов в Африке, в Анголе. Люди верили, вложили порядка 9 миллиардов тенге. Что примечательно: основной организатор из этих 9 миллиардов потратил 2 миллиарда в казино — просто проиграл. Еще 377 миллионов тенге ушли на путешествия — это на тот момент почти миллион долларов. Один из форматов, в котором они работали, — это сетевой маркетинг. Сам по себе сетевой маркетинг в Казахстане не запрещен, но в данном случае он использовался как ширма, — отметил Кенесары Багбанулы.

Кроме того, спикер рассказал о том, как проект «Асар Баспана» привлек более 12 миллиардов тенге от 86 тысяч вкладчиков. Как установлено в ходе следствия, организаторы действовали в двух формах — через сетевой маркетинг и потребительский кооператив. В рамках оперативных мероприятий у брата основного фигуранта дела было изъято 945 миллионов тенге.

Напомним, Sax Invest и Nazira Gold признаны самыми крупнейшими аферами 2025 года в Казахстане.

Также, ранее на подкасте озвучили, что действия Асхата Ниязова получат правовую оценку.

Кроме того, представитель Генпрокуратуры сообщил, что уголовная ответственность за участие в дроппинг-схемах усилена.