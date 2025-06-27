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    15:13, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Sax Invest и Nazira Gold — АФМ назвал крупнейшие аферы года

    Об этом в эфире программы «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly сообщил заместитель руководителя следственного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу Кенесары Багбанулы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пирамида
    Фото: Pixabay

    По его словам, в 2025 году наибольшие суммы привлекли следующие схемы:

    • «Sax Invest» — более 1,6 млрд тенге;
    • ПК «Amanat Drive» — 1,5 млрд;
    • «Nazira Gold» — 1,2 млрд;
    • ПК «Асар баспана» — 1,1 млрд.

    — Мы ведём постоянный мониторинг Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. В этом году уже заблокировано более 7 тысяч сайтов и аккаунтов, а также закрыт 41 чат, охватывавший около 300 тысяч подписчиков, — отметил К.Багбанулы.

    Также он напомнил, что с 2023 года введена уголовная ответственность за рекламу финансовых пирамид — статья 217-1 УК. Предусмотрено до 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    — За два года возбуждено 11 уголовных дел, составлено 8 административных материалов (пирамиды «Eolus», Chia Tai, GDL, HRT, Befree, Fashion star, Takorp и другие). К ответственности привлечено 18 лиц. Еще по 6 лицам проводятся расследования, — добавил спикер.

    Ранее мы писали о том, почему казахстанцы продолжают вкладываться в финпирамиды.

    Теги:
    Мошенничество АФМ Финансовая пирамида
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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