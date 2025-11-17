Блогера Mellstroy объявили в розыск в Казахстане

Информация о розыске появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК. Как следует из ориентировки, дело в отношении 26-летнего Андрея Бурима зарегистрировано 15 ноября в Астане. Инициатором выступил АФМ. Причины пока не называются.

Фото: qamqor.gov.kz

Андрей Бурим, известный под псевдонимом Mellstroy, — стример, блогер и инфлюенсер из Беларуси. Стал известен в сети в русскоязычном сегменте как «trash-стример» онлайн-трансляциями. Контент сопровождается провокациями, шоком и даже насилием над собой. При этом ведется сбор донатов. Аудитория Mellstroy — в основном молодёжь из стран СНГ.

