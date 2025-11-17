РУ
    19:07, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Блогера Mellstroy объявили в розыск в Казахстане

    Розыск стримера объявил департамент экономических расследований по городу Астана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Блогера Mellstroy объявили в розыск в Казахстане
    Фото: instagram.com/mellstroy

    Информация о розыске появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК. Как следует из ориентировки, дело в отношении 26-летнего Андрея Бурима зарегистрировано 15 ноября в Астане. Инициатором выступил АФМ. Причины пока не называются.

    Блогера Mellstroy объявили в розыск в Казахстане
    Фото: qamqor.gov.kz

    Андрей Бурим, известный под псевдонимом Mellstroy, — стример, блогер и инфлюенсер из Беларуси. Стал известен в сети в русскоязычном сегменте как «trash-стример» онлайн-трансляциями. Контент сопровождается провокациями, шоком и даже насилием над собой. При этом ведется сбор донатов. Аудитория Mellstroy — в основном молодёжь из стран СНГ.

    Напомним, ранее в Шымкенте был задержан блогер, который вымогал 10 миллионов тенге у сотрудника акимата. 

    Теги:
    Казахстан Розыск Блогеры Беларусь
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
