    10:29, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Вымогал 10 млн тенге у сотрудника акимата: в Шымкенте задержан блогер

    Полиция Шымкента арестовала блогера-журналиста по подозрению в вымогательстве денежных средств у  госслужащего, передает агентство Kazinform.

    п
    кадр из видео

    Как сообщает пресс-служба МВД, по предварительным данным, подозреваемый требовал у сотрудника акимата денежное вознаграждение в размере 10 млн тенге за обещание не распространять в социальных сетях материалы, дискредитирующие деятельность государственных органов.

    — Возбуждено уголовное дело. По месту жительства и в офисе подозреваемого проведены обыски, в результате которых изъяты электронные носители и иные предметы, имеющие значение для расследования. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия.

    Ранее сообщалось, что в Атырау задержали журналистку по подозрению в вымогательстве.

    Гульжан Тасмаганбетова
