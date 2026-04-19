Дипломатический форум, спортивные победы и День влюбленных: чем запомнилась уходящая неделя

Визит в Турцию

Одним из важнейших событий в политической жизни страны на минувшей неделе стало участие Касым-Жомарта Токаева в V Анталийском дипломатическом форуме в Турции. Все подробности об этом форуме можно прочесть в материале аналитического обозревателя Kazinform по ссылке.

Фото: Акорда

Прибытие Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на V Анталийский дипломатический форум вызвало оживленную реакцию международной прессы и участников.

Выступая в панельной сессии «Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties», Глава государства особо отметил роль Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, под руководством которого Турция укрепляет свои позиции в качестве авторитетного участника международных отношений.

Президент Казахстана поделился своим видением основных тенденций и вызовов, стоящих перед мировым сообществом в 2026 году и формирующих международную повестку на ближайшую перспективу. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: именно Совет Безопасности является главным элементом для реформирования ООН.

Фото: Акорда

Глава государства перечислил качества, которые должны быть присущи современным лидерам.

— Выход из сложившейся ситуации в этом очень сложном и даже парадоксальном мире, на мой взгляд, прост. Нужно быть более ответственным и проявлять сдержанность, — подчеркнул Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев призвал также ответственно подойти и к вопросу реформирования ООН, указав на то, что одной из причин кризиса ООН является позиции постоянных членов Совета Безопасности. Глава государства призвал изучить влияние искусственного интеллекта на деятельность международных организаций и отметил необходимость кардинального реформирования глобальной Организации.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев заявил, что нужно повысить уровень эффективности и авторитет ООН. Организации необходимо избавляться от не соответствующих времени идей и установок. Затем Касым-Жомарт Токаев остановился на важной роли превентивной дипломатии в деле предотвращения конфликтов.

Позже Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии открытия Анталийского дипломатического форума. Отметим, что форум является ежегодной международной дискуссионной площадкой высокого уровня. Мероприятие собирает политических лидеров, дипломатов, экспертов, представителей бизнеса, медиа и гражданского общества. Форум служит также эффективной платформой для двусторонних и многосторонних контактов, политических консультаций и неформальной дипломатии.

Фото: БОРТ №1

Что обсуждалось в Правительстве

Во вторник состоялось очередное заседание Правительства РК, на котором были подведены итоги развития экономики Казахстана за первый квартал 2026 года.

По итогам января–марта 2026 года реальный рост валового внутреннего продукта Казахстана составил 3%. Как сообщил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов положительная динамика обеспечена прежде всего за счет устойчивого развития несырьевого сектора.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

По словам первого вице-министра национальной экономики Азамата Амрина, объем инвестиций в основной капитал достиг 3,5 трлн тенге, увеличившись на 6,4%. Положительная динамика отмечена и во внешней торговле. Товарооборот за январь–февраль вырос на 11,3% и составил 21,7 млрд долларов.

Также с начала года объем строительных работ увеличился на 14,8%. Производство продуктов питания выросло на 12,6%, напитков — на 10%, строительных материалов — на 37,1%, металлических изделий — на 39,3% и т. д.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В Казахстане зафиксирован также значительный рост машиностроительной отрасли. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

— Объем производства в машиностроительной отрасли увеличился на 21,9%, за счет роста выпуска транспортных средств, сельскохозяйственной и железнодорожной техники, а также разного вида оборудования и бытовой техники, — отметил Ерсайын Нагаспаев.

Правительство Казахстана ставит задачу обеспечить устойчивый экономический рост свыше 5% до конца года. По словам Премьер-министра Олжаса Бектенова, ключевым драйвером остается несырьевой сектор, где перерабатывающая промышленность выросла на 8,5%.

Между тем, в регионах зафиксирован дефицит финансирования жилищного строительства. При заявленной потребности в 516 млрд тенге подтверждено лишь 249 млрд тенге. Премьер предупредил о рисках отставания по вводу жилья при отсутствии решений.

В ряде регионов Казахстана зафиксировано также отставание по отдельным макроэкономическим показателям.

— По всем основным макропоказателям демонстрируют рост Туркестанская, Жамбылская, Алматинская, Кызылординская, Павлодарская, Западно-Казахстанская области, города Астана и Алматы. Вместе с тем, некоторые регионы не обеспечивают рост на плановом уровне. По трем показателям имеется снижение в Акмолинской области, а в Атырауской области — по четырем показателям, — отметил он.

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов также заявил, что в Казахстане усилят меры по сдерживанию инфляции и регулированию цен на социально значимые продукты. Он подчеркнул необходимость качественного исполнения комплекса антиинфляционных мер и программ макроэкономической стабилизации, а также наращивания локализации производства, в том числе в продовольственном секторе. Он поручил Министерству торговли совместно с МВД, Комитетом госдоходов и Агентством по защите и развитию конкуренции проработать меры по наведению порядка на оптовых рынках.

Коллаж: Kazinform/ Canva

Олжас Бектенов обозначил необходимость наращивания добычи нефти и газа для обеспечения стабильного энергоснабжения экономики страны. В числе приоритетных инфраструктурных проектов названы строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане, завода в Жанаозене, а также второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент». Министерству энергетики поручено обеспечить координацию и строгий контроль за своевременным выполнением всех проектов.

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил положительную динамику в транспортной отрасли, однако подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания пропускной способности инфраструктуры. Отдельное внимание было уделено развитию международных транспортных коридоров и портовой инфраструктуры.

Олжас Бектенов указал также на затягивание реализации решений по поддержке экономики страны. Глава Правительства РК напомнил, что ранее на совещании по вопросам обеспечения экономического роста в 2026 году были одобрены меры по стимулированию резервов экономики, однако часть решений реализуется с задержками. Бектенов подчеркнул персональную ответственность руководителей за достижение плановых показателей экономического роста.

Премьер-министр поручил принять дополнительные меры поддержки агропромышленного комплекса, направленные на снижение финансовой нагрузки на сельхозтоваропроизводителей. В частности, глава Правительства отметил необходимость решения вопроса финансирования затрат на перевозку зерна. Он также поручил проработать механизмы расширения доступа аграриев к кредитным ресурсам, включая инструменты гарантирования займов в животноводстве и растениеводстве.

Фото: управление сельского хозяйства Карагандинской области

На 14-м заседании межправительственной комиссии Олжас Бектенов заявил, что для повышения конкурентоспособности железнодорожных перевозок между Казахстаном и Турцией необходимо продолжить работу по формированию единых тарифов

Как было отмечено, Казахстан заинтересован в увеличении поставок сельскохозяйственной продукции на турецкий рынок. По словам Олжаса Бектенова, в сотрудничестве двух стран в сельскохозяйственном секторе наблюдается положительная динамика. Премьер-министр предложил уполномоченным органам совместно поработать по вопросам соответствия ветеринарным и фитосанитарным стандартам Турции.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов отметил широкие перспективы сотрудничества Казахстана и Турции в сферах IT-образования, финтеха, кибербезопасности и электронных услуг. Премьер-министр также сообщил, что в рамках Организации тюркских государств реализуются проекты по созданию Совета по кибербезопасности и совместной разработке спутника CubeSat-12U.

Новые требования

Тем временем Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан внесены изменения в Правила составления землеустроительного проекта по формированию земельных участков. Документом актуализированы подходы к использованию цифровых данных при формировании и согласовании земельных участков, а также уточнены требования к технической документации.

Согласно поправкам, при согласовании проектируемых земельных участков их графические данные подлежат обязательной сверке с информацией ЦС ЕГКН. В случае выявления несоответствий — включая наложение границ, расхождение координат или площади — составляется акт о несоответствии с приложением схемы наложения границ и уточненных координатных данных.

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

Отдельно регламентированы процедуры согласования участков, занятых линейными объектами, включая автомобильные и железные дороги, трубопроводы, линии электропередачи и иные инфраструктурные сооружения.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Также Приказом министра промышленности и строительства Республики Казахстан утверждены Правила контроля за изучением состояния государственного фонда недр. Документ определяет порядок осуществления контроля за полнотой и качеством геологической информации, а также соответствием выполняемых работ утвержденным программам, техническим заданиям и проектной документации. В рамках анализа оценивается соответствие фактически выполненных работ утвержденным программам, соблюдение этапности, полнота и качество представленной документации, а также обоснованность применяемых методик и ожидаемых результатов. По итогам приемки уполномоченный орган принимает решение о принятии результатов работ, принятии с замечаниями либо направлении материалов на доработку. Приказ вводится в действие с 26 апреля 2026 года.

Кроме того, на минувшей неделе Национальный банк РК постановлением внес изменения в ряд нормативных правовых актов, регулирующих платежи и переводы денег. Изменения затрагивают правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов, а также порядок осуществления безналичных платежей и взаимодействия банков с госорганами. Согласно дополнениям, при дистанционном открытии банковского счета банки обязаны проводить биометрическую аутентификацию клиента через Центр обмена идентификационными данными (ЦОИД). Порядок проведения такой идентификации и сроки хранения данных будут определяться отдельными правилами оказания электронных банковских услуг.

Отдельно уточняется порядок взаимодействия банков с судебными исполнителями и органами юстиции. В случае получения соответствующих постановлений банки обязаны предоставлять информацию о счетах клиентов и движении средств, а также уведомлять о принятых мерах не позднее трех операционных дней. Документом также регламентирован порядок исполнения решений о приостановлении операций и наложении ареста на средства клиентов в банках второго уровня и иных финансовых организациях.

Основной причиной вступления в брак казахстанцы считают любовь

На минувшей неделе, 15 апреля, казахстанцы отметили День влюбленных «Козы Корпеш — Баян Сулу». Праздник, учрежденный в 2011 году, посвящен верности и чистой любви героев древнего эпоса. Историю любви, ставшую праздником в Казахстане, вы можете прочесть в материале корреспондента Kazinform.

Также в преддверии Дня «Козы Корпеш — Баян Сулу» в Казахстане изучили, насколько часто рабочая среда становится местом для возникновения романтических чувств и во что они перерастают. Результаты опроса hh.kz показывают, что тема служебных романов остается актуальной для значительной части казахстанцев. Почти половина респондентов (49%) заявили, что никогда не испытывали симпатии к коллегам. Однако в сумме 51% признались, что такие чувства у них все же возникали. В большинстве случаев речь шла о взаимной симпатии — 31%, еще 14% отметили скрытые чувства, а 6% — невзаимные. Дополнительно более половины опрошенных (52%) знают примеры, когда коллеги нашли любовь на работе и до сих пор вместе. 11% сталкивались с расставаниями, а 22% не наблюдали таких историй.

Коллаж: Kazinform/ фото сгенерировано с помощью ИИ

Еще одно исследование провел Казахстанский институт общественного развития. Его сотрудники выясняли главные причины вступления в брак среди казахстанцев. По данным исследования, основной причиной вступления в брак 59,9% респондентов назвали любовь. Этот показатель говорит о том, что при создании семьи преобладают эмоциональные факторы. 17% участников считают важным совпадение взглядов и интересов. Еще 10,7% указали рождение ребенка как одну из основных причин. Еще 5,5% респондентов назвали причиной вступления в брак стремление к независимости от родителей. В целом, результаты исследования показали, что для казахстанцев понятие семьи прежде всего связано со счастьем и любовью. 44,9% респондентов ассоциируют семью именно с этими ценностями.

Падение детей из окон

С первыми теплыми деньками Казахстан захлестнула волна падения детей из окон. На минувшей неделе было сразу несколько подобных случаев в различных регионах страны.

Двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Петропавловске, к счастью, остался жив. А вот в городе Степногорске все закончилось более трагично. Шестилетний ребенок выпал из окна шестого этажа многоквартирного дома. С тяжелыми травмами он был экстренно доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось. В этом году в акмолинском регионе зарегистрировано уже пять фактов выпадения детей из окон, один из них со смертельным исходом.

В Петропавловске за три дня двое детей выпали из окон многоэтажных домов. Один из них проходит лечение, второй не пострадал.

Еще двое детей, выпавших из окон в городе Уральске, продолжают лечение в стационаре. Медики рассказали об их состоянии.

Фото: Kazinform

Поэтому теперь для профилактики падений детей из окон в Казахстане внедряют практику «минуты безопасности». В Министерстве просвещения родителям порекомендовали ежедневно проверять состояние окон и пространство рядом с ними. Кроме того, власти намерены проводить в региональных организациях образования тематические занятия «Безопасный дом» и встречи с родителями с участием профильных специалистов. В жилом секторе совместно с ОСИ и управляющими компаниями организуют установку оконных замков и распространение информационных материалов.

Также Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за участившихся случаев выпадения детей из окон. При этом основной причиной происходящего становится отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Между тем, за непринятие мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность. За 3 месяца по ст. 127 КоАП было привлечено более 8 тыс. родителей и законных представителей.

Ранее сообщалось, что в Астане за три года почти втрое увеличилось число падений детей из окон — с 31 до 85 случаев.

Победы в спорте

На минувшей неделе основное внимание болельщиков было приковано к казахстанской шахматистке Бибисаре Асаубаевой. Сначала спортсменка одержала важную победу на Кипре в 12 туре Турнира претендентов над нейтральной шахматисткой под флагом ФИДЕ Катериной Лагно, сократив отставание от лидеров до половины очка за два тура до окончания престижнейшего соревнования. Таким образом, после 12 тура Бибисара Асаубаева с 6.5 баллами делила третье-четвертое места с украинкой Анной Музычук, отставая от лидеров из Китая и Индии на 0,5 очков.

Фото: Kazchess.kz

В предпоследнем туре шахматного Турнира претендентов Бибисара Асаубаева одержала победу над украинкой Анной Музычук и была признана игроком дня.

Однако Бибисара в последнем туре не смогла победить Дивью Дешмукх, сыграв с ней вничью. В то время как другая шахматистка из Индии Вайшали Рамешбабу в финальном раунде одержала победу над Катериной Лагно под флагом ФИДЕ. Таким образом, казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева заняла второе место на турнире претендентов ФИДЕ 2026 года. До победы ей не хватило всего 0,5 балла.

Однако несмотря на то, что Асаубаева по итогам Турнира претендентов не смогла завоевать право сыграть за титул чемпионки мира по классическим шахматам, возвращается домой она не без награды. Правила турнира гласят, что за итоговое второе место казахстанке полагается 17 тыс. евро. Дополнительно организаторы выплачивают по 2 200 евро за каждые 0,5 очка. В активе Бибисары восемь баллов, что принесло ей еще 17 600 евро.

В сумме одна из самых известных шахматисток Казахстана заработала 34 600 евро призовых, что составляет чуть более 19,3 млн тенге по курсу.

После турнира Бибисара Асаубаева также поднялась на две позиции и теперь занимает седьмое место в рейтинге.

Тем временем вторая ракетка мира Елена Рыбакина успешно начала выступление на грунтовом турнире категории WTA 500 в Германии. В своем стартовом матче казахстанская теннисистка встретилась с россиянкой Дианой Шнайдер, занимающей 19-ю строчку мирового рейтинга. Сет завершился с преимуществом в один брейк — 6:4. В четвертьфинале первая ракетка Казахстана одержала тяжелейшую волевую победу над канадкой Лейлой Фернандес (№ 25), затратив на выход в следующий круг 3 часа 2 минуты. Таким образом спортсменка оказалась в полуфинале турнира WTA 500 в Германии. Елена Рыбакина в полуфинале встретилась с россиянкой Миррой Андреевой — девятой ракеткой мира. Матч продлился минимальные два сета и завершился победой Рыбакиной со счетом 7:5, 6:1. Елена Рыбакина вышла в финал турнира. Финальный матч состоится сегодня.

Фото: ФКТ

Адилет Алмат принес тем временем Казахстану первое за четыре года золото чемпионата Азии по дзюдо в Ордосе (Китай). Адилет Алмат, выступающий в весе до 81 кг, в финале чемпионата Азии сразился с бронзовым призером Олимпийских игр-2024 в Париже Сомоном Махмадбековым из Таджикистана. В результате наш соотечественник победил соперника болевым приемом.

Фото: НОК РК

Еще один казахстанский дзюдоист Айдар Арапов завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии. Спортсмен стал призером в весовой категории до 90 килограммов.

Всего в активе нашей сборной пять наград. Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) и Абылайхан Жубаназар (до 81 кг) финишировали на третьей строчке. Представительница команды Казахстана по дзюдо Аруна Жангельдина одержала победу в схватке за третье место. Казахстанка, выступающая в весе до 78 килограммов, боролась за медаль с Ван Цзеси (Тайбэй).

Потеря недели

Культурную жизнь на минувшей неделе омрачила весть о смерти народного артиста Казахстана Есмухана Обаева. Театральный режиссер, профессор, лауреат независимой платиновой премии «Тарлан», обладатель орденов «Парасат» и «Барыс», лауреат государственной стипендии Есмухан Обаев посвятил всю свою сознательную жизнь развитию казахского театрального искусства, совершенствованию сценической культуры, становлению национальной режиссуры и актерской школы. Он является одной из выдающихся личностей отечественной культуры, внесших значительный вклад в повышение престижа театрального искусства и развитие национальной художественной традиции.

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким народного артиста Казахстана Есмухана Обаева.