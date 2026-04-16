    00:14, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Бибисара Асаубаева остановилась в шаге от участия в матче за титул чемпионки мира

    Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева заняла второе место на турнире претенденток ФИДЕ 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бибисара Асаубаева остановилась в шаге от участия в матче за титул чемпионки мира
    Фото: ФИДЕ

    Бибисара в последнем туре не смогла победить Дивью Дешмукх, сыграв с ней вничью. В то время как другая шахматистка из Индии Вайшали Рамешбабу в финальном раунде одержала победу над Катериной Лагно под флагом ФИДЕ, продемонстрировав великолепную технику.

    В итоговой таблице Вайшали набрала 8,5 баллов и одержала безоговорочную победу на турнире претенденток ФИДЕ среди женщин 2026 года. Теперь Вайшали Рамешбабу бросит вызов Цзю Вэньцзюнь в борьбе за титул чемпионки мира среди женщин.

    Бибисара Асаубаева набрала 8 баллов и заняла второе место. До победы ей не хватило всего 0,5 балла.

    Несмотря на второе место, важно отметить, что турнир претендентов проводится раз в два года, и это одно из главных соревнований в мировых шахматах. Представитель Казахстана участвует в нем впервые в истории.

    О соперницах Асаубаевой мы рассказывали ранее.

    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
