Бибисара Асаубаева остановилась в шаге от участия в матче за титул чемпионки мира

Бибисара в последнем туре не смогла победить Дивью Дешмукх, сыграв с ней вничью. В то время как другая шахматистка из Индии Вайшали Рамешбабу в финальном раунде одержала победу над Катериной Лагно под флагом ФИДЕ, продемонстрировав великолепную технику.

В итоговой таблице Вайшали набрала 8,5 баллов и одержала безоговорочную победу на турнире претенденток ФИДЕ среди женщин 2026 года. Теперь Вайшали Рамешбабу бросит вызов Цзю Вэньцзюнь в борьбе за титул чемпионки мира среди женщин.

Бибисара Асаубаева набрала 8 баллов и заняла второе место. До победы ей не хватило всего 0,5 балла.

Несмотря на второе место, важно отметить, что турнир претендентов проводится раз в два года, и это одно из главных соревнований в мировых шахматах. Представитель Казахстана участвует в нем впервые в истории.

