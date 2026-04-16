    14:56, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Минсельхоз утвердил новые требования к формированию земельных участков

    Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 3 апреля 2026 года внесены изменения в Правила составления землеустроительного проекта по формированию земельных участков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Земельные участки
    Фото: акимат Жамбылской области

    Документом актуализированы подходы к использованию цифровых данных при формировании и согласовании земельных участков, а также уточнены требования к технической документации.

    В частности, в нормативных положениях уточнено понятие информационной системы. Теперь используется термин «цифровая система единого государственного кадастра недвижимости (ЦС ЕГКН)», объединяющая сведения земельного и правового кадастра.

    Согласно поправкам, при согласовании проектируемых земельных участков их графические данные подлежат обязательной сверке с информацией ЦС ЕГКН. Для этого оформляются акты сверки ведомости координат с приложением планов участков и сводных ведомостей координат и длин сторон границ.

    В случае выявления несоответствий — включая наложение границ, расхождение координат или площади — составляется акт о несоответствии с приложением схемы наложения границ и уточненных координатных данных.

    Отдельно регламентированы процедуры согласования участков, занятых линейными объектами, включая автомобильные и железные дороги, трубопроводы, линии электропередачи и иные инфраструктурные сооружения.

    Также установлено, что для сверки данных разработчик проекта обращается в Государственную корпорацию по месту расположения земельного участка в рамках оказания государственной услуги по согласованию проектируемого участка с данными ЦС ЕГКН. При наличии зон с особыми условиями пользования землёй дополнительно формируется схема наложения границ земельного участка и таких зон.

    Землеустроительный проект оформляется в двух экземплярах, прошивается и нумеруется. Один экземпляр передаётся в Государственную корпорацию для обеспечения достоверности кадастровых данных.

    Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

    Ранее в Казахстане разработали новую технологию переработки плодоовощной продукции.

    Теги:
    Земельный участок НПА Казахстан Правила Минсельхоз
    Адиль Саптаев
