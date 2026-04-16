РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:18, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Нацбанк уточнил порядок биометрической идентификации и ареста по банковским счетам казахстанцев

    Национальный банк РК постановлением от 10 апреля 2026 года внес изменения в ряд нормативных правовых актов, регулирующих платежи и переводы денег, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Биометрия
    Фото: istockphoto.com

    Изменения затрагивают правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов, а также порядок осуществления безналичных платежей и взаимодействия банков с госорганами. Согласно дополнениям, при дистанционном открытии банковского счета банки обязаны проводить биометрическую аутентификацию клиента через Центр обмена идентификационными данными (ЦОИД). Порядок проведения такой идентификации и сроки хранения данных будут определяться отдельными правилами оказания электронных банковских услуг.

    Также уточнены основания и порядок приостановления расходных операций по счетам и наложения ареста на денежные средства. Эти меры осуществляются на основании решений уполномоченных госорганов и должностных лиц в соответствии с нормами Гражданского, Уголовно-процессуального, Налогового, Таможенного кодексов, а также законодательства о банках, платежах, противодействии отмыванию доходов и исполнительном производстве.

    В правилах безналичных платежей закреплено, что при использовании межбанковских систем мобильных платежей с применением биометрической идентификации и альтернативных идентификаторов банки обязаны обеспечивать соблюдение требований законодательства о платежных системах.

    Отдельно уточняется порядок взаимодействия банков с судебными исполнителями и органами юстиции. В случае получения соответствующих постановлений банки обязаны предоставлять информацию о счетах клиентов и движении средств, а также уведомлять о принятых мерах не позднее трех операционных дней.

    Документом также регламентирован порядок исполнения решений о приостановлении операций и наложении ареста на средства клиентов в банках второго уровня и иных финансовых организациях.

    Внесены и другие изменения, направленные на совершенствование регулирования платежной системы и усиление цифровых механизмов идентификации клиентов. Ранее стало известно, что в Казахстане до конца апреля 2026 года проходит акция по снятию арестов со счетов должников, на которые поступают отдельные виды выплат. Также сообщалось, что новые правила биометрической проверки вводят в банках и МФО Казахстана. 

    Теги:
    НПА Нацбанк Казахстана Банки АРРФР Безопасность Цифровизация
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
