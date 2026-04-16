Нацбанк уточнил порядок биометрической идентификации и ареста по банковским счетам казахстанцев

Изменения затрагивают правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов, а также порядок осуществления безналичных платежей и взаимодействия банков с госорганами. Согласно дополнениям, при дистанционном открытии банковского счета банки обязаны проводить биометрическую аутентификацию клиента через Центр обмена идентификационными данными (ЦОИД). Порядок проведения такой идентификации и сроки хранения данных будут определяться отдельными правилами оказания электронных банковских услуг.

Также уточнены основания и порядок приостановления расходных операций по счетам и наложения ареста на денежные средства. Эти меры осуществляются на основании решений уполномоченных госорганов и должностных лиц в соответствии с нормами Гражданского, Уголовно-процессуального, Налогового, Таможенного кодексов, а также законодательства о банках, платежах, противодействии отмыванию доходов и исполнительном производстве.

В правилах безналичных платежей закреплено, что при использовании межбанковских систем мобильных платежей с применением биометрической идентификации и альтернативных идентификаторов банки обязаны обеспечивать соблюдение требований законодательства о платежных системах.

Отдельно уточняется порядок взаимодействия банков с судебными исполнителями и органами юстиции. В случае получения соответствующих постановлений банки обязаны предоставлять информацию о счетах клиентов и движении средств, а также уведомлять о принятых мерах не позднее трех операционных дней.

Документом также регламентирован порядок исполнения решений о приостановлении операций и наложении ареста на средства клиентов в банках второго уровня и иных финансовых организациях.

Внесены и другие изменения, направленные на совершенствование регулирования платежной системы и усиление цифровых механизмов идентификации клиентов. Ранее стало известно, что в Казахстане до конца апреля 2026 года проходит акция по снятию арестов со счетов должников, на которые поступают отдельные виды выплат. Также сообщалось, что новые правила биометрической проверки вводят в банках и МФО Казахстана.