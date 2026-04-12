Новые правила биометрической проверки вводят в банках и МФО Казахстана

Новый документ направлен на усиление безопасности цифровых финансовых услуг и защиту персональных данных клиентов.

Постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 3 апреля 2026 года утверждены новые Правила проведения биометрической аутентификации для банков, организаций, осуществляющих отдельные банковские операции, и микрофинансовых организаций.

Документ заменяет действующие с 2024 года правила биометрической идентификации и ряд последующих изменений. Предыдущие нормативные акты признаны утратившими силу.

Аутентификация будет проводиться по изображению лица клиента. Процесс включает несколько этапов:

получение текущего изображения лица через камеру устройства;

ввод идентификационных данных клиента (ИИН);

сверка с эталонным изображением из государственной базы или базы верифицированных данных провайдера;

автоматическое сравнение изображений системой.

Для предотвращения мошенничества вводится обязательная проверка «живости» изображения. Система будет направлять пользователю не менее трех случайных сигналов или команд (например, движение, поворот головы), которые необходимо выполнить в реальном времени.

Если система фиксирует несоответствия, процедура повторяется. После трёх неудачных попыток проверка считается проваленной.

Программное обеспечение, используемое для биометрии, должно иметь защиту от взлома и подмены данных, включая проверку целостности системы, защиту от эмуляторов и подмены камеры.

Все этапы проверки и сверки будут фиксироваться в электронных документах с обязательной электронной цифровой подписью провайдера биометрической аутентификации. Эти данные будут храниться у финансовой организации.

Также предусмотрено обязательное шифрование каналов передачи данных и документирование всех этапов процедуры.

Итоговое решение об успешности биометрической аутентификации принимает сама финансовая организация — на основе результатов проверки и установленных внутренних критериев.

Документ вступит в силу с 20 апреля этого года.

