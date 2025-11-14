В КГД разъяснили, как биометрия помогает снизить налоговые риски

Как отмечают в ведомстве, использование биометрии помогает повысить достоверность операций налогоплательщиков, делает процессы прозрачнее и снижает риск оформления фиктивных счетов-фактур от имени подставных лиц.

Как работает биометрическая идентификация при выписке ЭСФ?

Если система управления рисками фиксирует повышенный риск по юридическому лицу, директору компании или уполномоченному лицу необходимо пройти биометрическую идентификацию через сервис Digital ID.

Проходить ее нужно один раз в день при оформлении ЭСФ. Всего требуется три успешные идентификации.

После этого система присваивает регистрационный номер электронного счета-фактуры. Если биометрия не пройдена — выписать ЭСФ невозможно.

Таким образом, биометрия напрямую связывается с системой управления рисками и обеспечивает контроль за выпиской счетов-фактур.

Что такое система управления налоговыми рисками?

Это комплекс инструментов, позволяющий выявлять налоговые риски и определять меры по их минимизации. Система внедрена для повышения качества налогового администрирования и предотвращения нарушений.

Какие меры применяются для снижения рисков?

КГД выделяет два типа мер.

Предупредительные меры:

— информирование налогоплательщиков о сроках отчетности и уплаты налогов;

— уведомления о необходимости исполнения налоговых обязательств.

Контрольные меры:

— камеральный контроль;

— контроль за выпиской ЭСФ;

— другие формы налогового контроля.

Важный аспект работы системы — защита информации о рисках.

Почему информация о налоговых рисках конфиденциальна?

В ведомстве пояснили, что данные скрываются, чтобы налогоплательщики не могли использовать их для обхода системы или построения схем уклонения. Конфиденциальность позволяет государству эффективнее предотвращать нарушения и неисполнение налоговых обязательств.

