телерадиокомплекс президента РК
    12:18, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Умер народный артист Казахстана Есмухан Обаев

    Умер народный артист Казахстана, театральный режиссер, профессор, лауреат независимой платиновой премии «Тарлан», обладатель орденов «Парасат» и «Барыс», лауреат государственной стипендии Есмухан Несипбаевич Обаев. Об этом сообщило Министерство культуры и информации, передает Kazinform.

    Есмұхан Несіпбайұлы Обаев
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    В ведомстве отметили, что Есмухан  Обаев посвятил всю свою сознательную жизнь развитию казахского театрального искусства, совершенствованию сценической культуры, становлению национальной режиссуры и актерской школы. Он является одной из выдающихся личностей отечественной культуры, внесших значительный вклад в повышение престижа театрального искусства и развитие национальной художественной традиции.

    — На всех этапах своей профессиональной деятельности он служил примером преданности профессии, высокой ответственности и творческой дисциплины. Созданные им постановки, сформированные художественные принципы и воспитанная им плеяда учеников составляют значимую часть золотого фонда казахского театрального искусства, — говорится в сообщении.

    Диана Калманбаева
