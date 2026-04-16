Умер народный артист Казахстана Есмухан Обаев

В ведомстве отметили, что Есмухан Обаев посвятил всю свою сознательную жизнь развитию казахского театрального искусства, совершенствованию сценической культуры, становлению национальной режиссуры и актерской школы. Он является одной из выдающихся личностей отечественной культуры, внесших значительный вклад в повышение престижа театрального искусства и развитие национальной художественной традиции.

— На всех этапах своей профессиональной деятельности он служил примером преданности профессии, высокой ответственности и творческой дисциплины. Созданные им постановки, сформированные художественные принципы и воспитанная им плеяда учеников составляют значимую часть золотого фонда казахского театрального искусства, — говорится в сообщении.