Глава государства направил телеграмму соболезнования семье Есмухана Обаева

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля искусства, режиссера, сценариста, кавалера орденов «Барыс» І степени и «Парасат» Есмухана Обаева.

— Есмухан Несипбайулы, будучи выдающимся мастером сцены и яркой творческой личностью, посвятил свой жизненный путь беззаветному служению театральному искусству. Трудясь во благо укрепления национальных духовных ценностей, он внес значительный вклад в становление казахской драматургии. Его неустанная деятельность на ответственных постах способствовала расширению горизонтов отечественной культуры, — говорится в телеграмме.

Профессор, лауреат независимой платиновой премии «Тарлан», лауреат государственной стипендии Есмухан Обаев является одной из выдающихся личностей отечественной культуры, внесших значительный вклад в повышение престижа театрального искусства и развитие национальной художественной традиции.