    12:58, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Глава государства направил телеграмму соболезнования семье Есмухана Обаева

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким народного артиста Казахстана Есмухана Обаева, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля искусства, режиссера, сценариста, кавалера орденов «Барыс» І степени и «Парасат» Есмухана Обаева.

    — Есмухан Несипбайулы, будучи выдающимся мастером сцены и яркой творческой личностью, посвятил свой жизненный путь беззаветному служению театральному искусству. Трудясь во благо укрепления национальных духовных ценностей, он внес значительный вклад в становление казахской драматургии. Его неустанная деятельность на ответственных постах способствовала расширению горизонтов отечественной культуры, — говорится в телеграмме.

    Профессор, лауреат независимой платиновой премии «Тарлан»,  лауреат государственной стипендии Есмухан Обаев является одной из выдающихся личностей отечественной культуры, внесших значительный вклад в повышение престижа театрального искусства и развитие национальной художественной традиции.

    Диана Калманбаева
