Трехлетний ребенок выпал из окна в Петропавловске
В Петропавловске за три дня двое детей выпали из окон многоэтажных домов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Первый случай произошел 13 апреля. Двухлетний ребенок по неосторожности выпал из окна квартиры на втором этаже девятиэтажного дома. Сейчас малыш проходит лечение в областной многопрофильной детской больнице.
Спустя два дня, 15 апреля, в Петропавловске из окна квартиры на втором этаже выпал трехлетний ребенок, он не пострадал.
В связи с участившимися случаями травмирования детей полицейские обратились к жителям с предупреждением.
— Только в апреле уже двое детей выпали из окон многоэтажных домов. Основная причина — беспечность родителей и недостаточный контроль за детьми. Просим не оставлять детей одних в комнате с открытыми окнами. Москитная сетка не защищает от падения, поэтому необходимо устанавливать специальные защитные устройства и убирать мебель от окон. Берегите своих детей, — сказал начальник управления полиции Петропавловска Серик Альжанов.
