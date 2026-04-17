Трехлетний ребенок выпал из окна в Петропавловске

Первый случай произошел 13 апреля. Двухлетний ребенок по неосторожности выпал из окна квартиры на втором этаже девятиэтажного дома. Сейчас малыш проходит лечение в областной многопрофильной детской больнице.

Спустя два дня, 15 апреля, в Петропавловске из окна квартиры на втором этаже выпал трехлетний ребенок, он не пострадал.

В связи с участившимися случаями травмирования детей полицейские обратились к жителям с предупреждением.

— Только в апреле уже двое детей выпали из окон многоэтажных домов. Основная причина — беспечность родителей и недостаточный контроль за детьми. Просим не оставлять детей одних в комнате с открытыми окнами. Москитная сетка не защищает от падения, поэтому необходимо устанавливать специальные защитные устройства и убирать мебель от окон. Берегите своих детей, — сказал начальник управления полиции Петропавловска Серик Альжанов.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области на ребенка упал кирпич, он был доставлен в реанимацию.