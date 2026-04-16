    16:12, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Утверждены правила контроля за изучением состояния госфонда недр в Казахстане

    Приказом министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 6 апреля 2026 года утверждены Правила контроля за изучением состояния государственного фонда недр, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Казахмыс

    Документ определяет порядок осуществления контроля за полнотой и качеством геологической информации, а также соответствием выполняемых работ утвержденным программам, техническим заданиям и проектной документации.

    Согласно правилам, контроль осуществляется уполномоченным органом на основе анализа представленных материалов, включая поэтапную (раз в полгода) и итоговую приемку результатов работ. 

    В рамках анализа оценивается соответствие фактически выполненных работ утвержденным программам, соблюдение этапности, полнота и качество представленной документации, а также обоснованность применяемых методик и ожидаемых результатов.

    Отдельное внимание уделяется оценке эффективности использования бюджетных средств, которая проводится на основе сопоставления объемов выполненных работ и израсходованных средств, а также с учетом достижения запланированных показателей.

    По итогам приемки уполномоченный орган принимает решение о принятии результатов работ, принятии с замечаниями либо направлении материалов на доработку.

    При необходимости материалы могут направляться на научную экспертизу, проводимую уполномоченной научной организацией. При этом заключения экспертизы носят консультативный и рекомендательный характер.

    Документом подчеркивается, что анализ программ носит оценочный характер и не является самостоятельной формой государственного контроля.

    Приказ вводится в действие с 26 апреля 2026 года.

    Ранее стало известно, что рост обрабатывающей промышленности в Казахстане составил 8,5%.

    Адиль Саптаев
