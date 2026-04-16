Сколько заработала Бибисара Асаубаева за второе место на Турнире претенденток ФИДЕ

Несмотря на то, что Асаубаева по итогам Турнира претендентов не смогла завоевать право сыграть за титул чемпионки мира по классическим шахматам, возвращается домой она не без награды.

Правила турнира гласят, что за итоговое второе место казахстанке полагается 17 тыс. евро. Дополнительно организаторы выплачивают по 2 200 евро за каждые 0,5 очка. В активе Бибисары восемь баллов, что принесло ей еще 17 600 евро.

В сумме одна из самых известных шахматисток Казахстана заработала 34 600 евро призовых, что составляет чуть более 19,3 млн тенге по курсу.

Отметим, что ранее представители Казахстана не попадали в Турнир претендентов, который проводится раз в два года и собирает лучших шахматистов мира. Поэтому второе место Бибисары Асаубаевой по итогам ее дебютного выступления на соревновании такого уровня — достойный результат.

Казахстанка, комментируя свое выступление, пообещала соотечественникам провести работу над ошибками и через два года вновь отобраться на Турнир претенденток с целью: выступить успешнее, чем сейчас.

— Закончился женский Турнир претенденток-2026. К сожалению, немного не повезло в конце, итог — второе место. Впереди предстоит работа над ошибками, и я вернусь сильнее. Горжусь представлять нашу страну на самых высоких стартах, дальше — больше. Хочу поблагодарить всех за вашу поддержку, для меня это очень важно и ценно. Идем дальше, — написала спортсменка в Instagram.

Напомним, что для победы в Турнире претендентов ФИДЕ в 2026 Бибисаре Асаубаевой не хватило 0,5 балла.