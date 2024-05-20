Что происходит в Кыргызстане – обзор событий

В Кыргызстане в результате конфликта иностранных студентов и местных жителей сложилась неоднозначная общественная ситуация. О том, что именно происходило в эти дни в соседней стране, расскажет корреспондент агентства Kazinform.

13 мая между постояльцами одного из хостелов Бишкека пакистанской национальности и местными жителями случилась потасовка. В результате двое местных жителей были избиты иностранцами, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Инцидент получил продолжение 17 мая: сотни местных жителей собрались возле хостела, к месту происшествия были стянуты внутренние войска.

Ситуацию прокомментировал председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев. По его словам, ночью собрались молодые люди от 18 до 25 лет. Он сообщил, что причиной тому стало обеспокоенность роста мигрантов из таких стран, как Пакистан, Бангладеш, Индия, Египет и другие страны. К.Ташиев поддержал требования собравшихся и рассказал о проводимой работе ГКНБ по иностранцам, которые нарушают законы республики.

— У нас есть статистика по нарушениям среди мигрантов. В основном, это делают граждане Пакистана и Бангладеша. Так, более 1500 пакистанцев и более 1000 граждан Бангладеша были выдворены из страны. По нашим данным, порядка 5000 иностранцев нарушили наши законы, из них 1360 пакистанцев, 1300 бангладешцев, остальные из других государств, — сообщил Камчыбек Ташиев.

Он еще раз отметил, что считает требования митингующих правильным, но призвал не нарушать общественный порядок и решать все по закону.

— Мы наблюдали за собравшимися и установили провокаторов, которые в соцсетях призывали к деструктивным действиям в отношении властей. Они задержаны. Кроме этого, были выявлены те, кто пришел с оружием. Их тоже задержали. Если бы кто-то поддался провокации и выстрелил, то были бы последствия, — заключил он.

Как стало известно позже, в результате произошедшего за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 15 пострадавших были доставлены в городскую больницу скорой помощи и национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте.

— На утро 18 мая в городской больнице скорой медицинской помощи находятся два пациента с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Состояние больных оценивается как относительно удовлетворительное. Один пострадавший после оказания медпомощи ушел на амбулаторное лечение. В национальный госпиталь поступили 12 пострадавших с различными травмами, после оказания медпомощи ушли на амбулаторное лечение 11 человек, — сообщили в Минздраве Кыргызстана.

Министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев посетил 18 мая отделение челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя и ознакомился с состоянием здоровья пострадавшего гражданина Пакистана, у которого диагностирован перелом челюсти. Пациента готовят к операции. Глава минздрава поручил руководству нацгоспиталя оказать всю необходимую медпомощь пострадавшему.

В Кабмине Кыргызстана ситуацию назвали «попыткой провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве из-за распространения не соответствующей действительности информации в социальных сетях, а также опровергает ложные сообщения международной прессы о якобы произошедших убийствах и насилии в отношении иностранных студентов» и решительно осудили поведение участников инцидента.

Отмечается, что правоохранительные органы проводят тщательное расследование всех обстоятельств имевших место правонарушений. Все виновные будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом. Кроме того, сообщается, что на протяжении последних нескольких месяцев власти принимают решительные меры по пресечению нелегальной миграции и выдворения за пределы нежелательных лиц.

— Всякие инсинуации, направленные на разжигание нетерпимости в отношении иностранных студентов, являются неприемлемыми и не соответствуют духу дружбы и гостеприимства, которыми всегда славился наш народ. Власти Кыргызской Республики приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности. Наши силы правопорядка будут решительно пресекать любые попытки нарушить общественный порядок, — говорится в заявлении правительства.

В свою очередь, обеспокоенность инцидентом выразил и Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

— Глубоко обеспокоен ситуацией с пакистанскими студентами в Бишкеке, Кыргызстан. Я поручил послу Пакистана оказать всю необходимую помощь и содействие. Мой офис также находится на связи с посольством и постоянно следит за ситуацией, — говорится в заявлении Премьера Пакистана.

Позже в Сети начали публиковаться мнения о том, что обучающиеся в вузах Кыргызстана пакистанские студенты будут переезжать в Казахстан. Пресс-служба КНБ Республики Казахстан сообщила, что такая информация не соответствует действительности.

— Пункты пропуска на казахстанско-кыргызской государственной границе работают в штатном режиме, пограничниками Казахстана и Кыргызстана осуществляется постоянный обмен информацией о складывающейся обстановке в Бишкеке, — проинформировали в КНБ.

Далее состоялись телефонные переговоры глав МИД Кыргызстана и Пакистана. По данным МИД КР, в ходе беседы стороны отметили готовность к тесному взаимодействию и укреплению кыргызско-пакистанских взаимоотношений в различных сферах, которые традиционно носят дружественный характер и поступательно развиваются на двустороннем уровне, а также в рамках международных и региональных организаций, прежде всего, ООН, ШОС, ОИС и др.

Глава внешнеполитического ведомства КР проинформировал об инциденте 18 мая в Бишкеке с участием иностранных студентов, в том числе граждан Пакистана и подчеркнул, что полностью обеспечивается общественный порядок и ситуация находится под контролем компетентных органов КР.

При этом кыргызской стороной была выражена серьезная обеспокоенность тем, что в зарубежных СМИ, социальных сетях, в том числе на территории Пакистана распространяются фейковые и ложные, не соответствующие действительности сведения об указанном инциденте и ситуации в Кыргызстане.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул важность использования достоверной информации, а также проведения соответствующей работы по пресечению ложных сведений и публикаций в информационном пространстве Пакистана, которые могут нанести вред кыргызско-пакистанским взаимоотношениям.

Глава МИД Пакистана выразил полное понимание ситуации и признательность за предпринимаемые кабинетом министров КР эффективные меры по обеспечению общественного порядка и безопасности пребывания пакистанских студентов в КР, а также отметил готовность к активному взаимодействию по данному вопросу.

В целях дальнейшего обмена данными и обсуждения вопросов развития кыргызско-пакистанских отношений стороны договорились провести двустороннюю встречу в рамках СМИД ШОС 21 мая 2024 года в Астане (Казахстан), а также организовать в ближайшее время межмидовские консультации по консульско-правовым вопросам между КР и Пакистаном в Бишкеке.

Стороны были едины во мнении, что народы Кыргызстана и Пакистана являются близкими братскими народами и будут вместе двигаться по укреплению дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Как итог, 180 пакистанских студентов были вывезены из Кыргызстана спецбортом.

Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов посетил общежитие медицинского факультета Международного университета Кыргызстана (МУК), которое подверглось нападению мародеров и хулиганов в ночь на 18 мая текущего года. Его сопровождали посол Пакистана в КР Хасан Али Зайгам, президент МУК и академик Национальной академии наук КР Асылбек Айдаралиев.

Эдиль Байсалов обратился к собравшимся иностранным студентам и преподавателям со словами сочувствия и извинений за насилие и вред, причиненные им кучкой хулиганов.

— Эти преступные действия отдельных лиц не имеют ничего общего с культурой и традициями гостеприимства. Наш народ издревле испытывает особо уважительное отношение и заботу к своим гостям, прибывшим издалека. Мы их называем «мусапыр». Я знаю, что на урду есть такое же слово и это показатель близости наших народов. В нашей стране с большой симпатией относятся к иностранным студентам, они являются мостами укрепления дружбы между народами. Мы понимаем, что есть вопросы политики и что очень много ложных сообщений в социальных сетях. Ваши родители и родные должны знать, что вам в Кыргызстане ничего не угрожает, и что власти несут полную ответственность за ваше благополучие. События одной ночи не отражают отношения к вам нашего народа. Правоохранительные органы проводят тщательное расследование всех обстоятельств случившегося и обязательно привлекут всех виновных к ответственности, — сказал Эдиль Байсалов.

Также заместитель главы кабмина КР ответил на вопросы, беспокоящие иностранных студентов. Он также провел осмотр помещений и жилых комнат.