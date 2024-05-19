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    14:14, 19 Май 2024 | GMT +6

    Пакистан вывез 180 студентов из Кыргызстана

    Пакистан вывез 180 студентов из Кыргызстана
    Фото: скрин с видео

    Пакистан вывез 180 студентов из Кыргызстана специальным бортом, передает агентство Kazinform со ссылкой на PTV News.

    - Специальный рейс KA571 благополучно приземлился в аэропорту Лахора, доставив первую партию из 180 пакистанских студентов из Кыргызстана, — говорится в сообщении в аккаунте PTV News в социальной сети Х.

    По данным PTV News, федеральный министр внутренних дел присутствовал при встрече студентов в аэропорту.

    18 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

    Позже председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал ночной инцидент в Бишкеке. В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в медучреждения столицы.

    Кабинет министров Кыргызской Республики сделал заявление после инцидента, в котором решительно осудил попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил обеспокоенность инцидентом с участием иностранных граждан в Бишкеке.

    Министры иностранных дел Кыргызстана и Пакистана проведут встречу 21 мая в Астане.

    КНБ РК опроверг информацию о планирующих выехать из Кыргызстана в Казахстан иностранных студентах.

    Теги:
    Пакистан Видео Афганистан Мировые новости Центральная Азия
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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