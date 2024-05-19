Пакистан вывез 180 студентов из Кыргызстана специальным бортом, передает агентство Kazinform со ссылкой на PTV News.

- Специальный рейс KA571 благополучно приземлился в аэропорту Лахора, доставив первую партию из 180 пакистанских студентов из Кыргызстана, — говорится в сообщении в аккаунте PTV News в социальной сети Х.

Special flight KA571 has landed at Lahore Airport safely bringing back the first batch of 180 Pakistani students from Kyrgyzstan.



Federal Minister for Interior @MohsinnaqviC42 was present to receive the students at the airport. pic.twitter.com/TfOiVQeow7 — PTV News (@PTVNewsOfficial) May 18, 2024

По данным PTV News, федеральный министр внутренних дел присутствовал при встрече студентов в аэропорту.

18 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

Позже председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал ночной инцидент в Бишкеке. В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в медучреждения столицы.

Кабинет министров Кыргызской Республики сделал заявление после инцидента, в котором решительно осудил попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил обеспокоенность инцидентом с участием иностранных граждан в Бишкеке.

Министры иностранных дел Кыргызстана и Пакистана проведут встречу 21 мая в Астане.

КНБ РК опроверг информацию о планирующих выехать из Кыргызстана в Казахстан иностранных студентах.