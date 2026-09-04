Четыре года во главе Алматинской области: чем запомнился Марат Султангазиев

Марат Султангазиев покинул пост акима Алматинской области, которую возглавлял с июня 2022 года. Корреспондент агентства Kazinform напоминает, как развивался регион под его руководством.

На эти годы пришлись административная перестройка области, становление Конаева в качестве нового областного центра, создание города Алатау, рост инвестиций и экономики. Вместе с тем регион неоднократно оказывался в центре общественного внимания из-за резонансных событий — убийства подростка Шерзата Полата в Талгаре, скандала вокруг детского дома «Баганашыл», а также проблем быстрорастущей Алматинской агломерации и других вопросов.

Фото: акимат Алматинской области

4 сентября 2026 года Указом Главы государства Марат Султангазиев был освобожден от должности акима Алматинской области. Он возглавлял регион с 11 июня 2022 года, а в декабре того же года был переназначен на эту должность.

Область после разделения: начинать пришлось практически заново

На пост главы региона Марат Султангазиев пришел в непростой период. В июне 2022 года прежняя Алматинская область была разделена: была образована область Жетісу с центром в Талдыкоргане, тогда как административным центром Алматинской области стал Конаев.

Фото: акимат Алматинской области

В итоге новой областной администрации необходимо было одновременно формировать систему управления, развивать новый административный центр и решать накопившиеся проблемы одной из самых быстрорастущих агломераций страны.

Именно становление региона после административного разделения стало одним из главных процессов всего периода руководства Султангазиева.

Экономика выросла почти вдвое

Одним из главных показателей, которые региональные власти приводят в качестве результата последних четырех лет, стал рост экономики. По данным акимата, в 2022 году валовой региональный продукт Алматинской области составлял около 3,4 трлн теңге. К 2026 году этот показатель оценивается примерно в 6,8 трлн теңге. В результате регион поднялся с десятого места среди регионов страны по объему ВРП в первую пятерку.

Объем промышленного производства за этот период увеличился с 1,6 до 2,6 трлн теңге. При этом около 90% промышленности приходится на обрабатывающий сектор. Существенно вырос и объем инвестиций в основной капитал — с 614 млрд теңгее в 2022 году до более чем 1,35 трлн теңге.

За четыре года в регионе, согласно данным акимата, реализовано 98 инвестиционных проектов на сумму порядка 724 млрд теңге, благодаря которым создано около 11 тысяч рабочих мест.

Изменилась и структура региональных финансов: собственные доходы бюджета выросли в 2,4 раза, тогда как доля трансфертов из республиканского бюджета сократилась с 33 до 13%.

Конаев — из курортного города в областной центр

Одной из главных задач после разделения области стало развитие Конаева. Город, прежде ассоциировавшийся, прежде всего, с отдыхом на Капшагайском водохранилище, за короткое время должен был приобрести функции полноценного административного центра.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Для Конаева был утвержден генеральный план развития до 2050 года и комплексный план, предусматривающий строительство административных, социальных и инженерных объектов.

За несколько лет в городе начали модернизацию коммунальной инфраструктуры, газификацию ряда микрорайонов, реконструкцию систем водоснабжения и канализации, а также строительство новых энергетических объектов.

Фото: акимат Алматинской области

По официальным данным, за три года в Конаев привлекли около 250 млрд теңге инвестиций. В 2022–2024 годах частные застройщики возвели 25 многоквартирных домов на 1047 квартир. Ремонтировались дороги, развивался общественный транспорт, появились новые автобусные маршруты.

Отдельным направлением стало развитие побережья Капшагайского водохранилища. Благоустройство пляжных зон и набережной постепенно меняло туристический облик областного центра. По итогам летнего сезона 2026 года побережье посетили около двух миллионов человек.

Новый Алатау и начало проекта АЭС

Еще одним знаковым событием периода Султангазиева стало появление на карте Казахстана нового города — Алатау. Он был создан в 2024 году на территории бывшего Жетыгенского сельского округа и прилегающих территорий.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Алатау позиционируется как будущий деловой, логистический и инновационный центр Алматинской агломерации. Параллельно была расширена специальная экономическая зона G4 City, впоследствии переименованная в СЭЗ Alatau. Генеральный план нового города рассчитан до 2050 года.

К концу периода руководства Султангазиева здесь формировался пул из десятков инвестиционных проектов. Среди крупных инвесторов назывались PepsiCo, Mars, QazQon Hub и другие компании.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

На время его руководства пришелся и старт реализации проекта первой атомной электростанции Казахстана в Алматинской области.

Критика Президента

Однако масштабные планы развития новых городов сопровождались сохраняющимися инфраструктурными проблемами. В 2026 году на совещании по вопросам развития Алатау Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на разрыв между амбициозными планами по строительству Alatau Smart City и фактическим состоянием инфраструктуры.

Глава государства указал на жалобы жителей на отсутствие стабильного интернета, качественных дорог и централизованного водоснабжения, а также систематические отключения электроэнергии. По приведенным им данным, износ электрических сетей в 2025 году приблизился к 70%, было зафиксировано 919 отключений электроэнергии, а с начала 2026 года — еще 201.

Президент назвал сложившуюся ситуацию упущением со стороны Правительства, в частности, заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева и акима Алматинской области Марата Султангазиева.

Алматинская агломерация: системный вызов

Одним из наиболее сложных вопросов для руководства региона оставалась Алматинская агломерация. Карасайский, Илийский и Талгарский районы фактически превратились в продолжение мегаполиса, а быстрый рост населения значительно увеличил нагрузку на существующую инфраструктуру.

Ежедневно сотни тысяч жителей области ездят в Алматы на работу и учебу. Это создает дополнительную нагрузку на дороги, общественный транспорт, школы, медицинские учреждения, электрические сети, системы водоснабжения и канализации.

Сам Султангазиев оценивал ежедневную маятниковую миграцию между областью и Алматы примерно в 400 тысяч человек.

В последние годы Алматы и область начали активнее развивать совместные транспортные проекты и открывать новые автобусные маршруты. Обсуждалось также развитие пригородных железнодорожных перевозок и LRT.

Однако транспортная загруженность и дефицит инфраструктуры в быстрорастущих пригородах по-прежнему остаются одними из наиболее острых проблем региона.

Дело Шерзата

Одним из наиболее резонансных событий периода руководства Султангазиева стало убийство 16-летнего Шерзата Полата в Талгаре в октябре 2024 года. Трагедия получила широкий общественный резонанс, который усилился после того, как спустя несколько дней сгорел дом семьи погибшего подростка в селе Азат.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Произошедшее вызвало широкое обсуждение вопросов безопасности в Талгарском районе и эффективности работы правоохранительных и местных исполнительных органов.

После резонанса последовали кадровые решения. Аким города Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель были освобождены от должностей за ненадлежащее исполнение обязанностей. Должности также лишился руководитель аппарата акима Талгарского района, а акиму района и его заместителю объявили выговоры.

В июне 2025 года суд вынес приговор по делу об убийстве Шерзата Полата.

Еще одна трагедия в Талгарском районе

Менее чем через год Талгарский район вновь оказался в центре общественного внимания.

6 сентября 2025 года в селе Кызыл-Кайрат сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его двухлетнюю племянницу и попытался скрыться. Позднее подозреваемого задержали, а ребенка передали матери.

Особый резонанс вызвали обстоятельства, предшествовавшие преступлению. Как сообщала прокуратура Алматинской области, ранее мужчина проходил подозреваемым по делу об изнасиловании.

После трагедии надзорный орган возбудил отдельное уголовное дело в отношении должностных лиц управления полиции Талгарского района. Речь шла о непринятии необходимых мер по задержанию подозреваемого, который впоследствии совершил убийство и похищение ребенка.

Скандал в детском доме Баганашыл

Еще одним серьезным испытанием для областных властей стала ситуация вокруг Алматинского областного детского дома № 1 в микрорайоне Баганашыл. Весной 2025 года воспитанники учреждения выступили против планов переселения в Конаев. Марат Султангазиев тогда публично заявил, что уже проживающих в детском доме детей перевозить не будут, а новое здание предназначено для вновь поступающих воспитанников.

Фото: акимат Алматинской области

Однако летом вопрос о переезде возник вновь. 21 июля попытка перемещения части воспитанников вызвала конфликт. Кадры с детьми, автобусами и сотрудниками полиции быстро распространились в социальных сетях и вызвали широкий общественный резонанс.

В ситуацию вмешался Глава государства.

После поручения Президента переселение воспитанников остановили, а здание было решено сохранить для детей и передать на баланс Алматы.

За этим последовали кадровые решения. Должностей лишились заместитель акима области Болат Куренбеков, руководитель управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов. Первому заместителю акима области был объявлен строгий выговор.

Пожар на полигоне и режим ЧС

Осенью 2025 года еще одним испытанием для региона стал крупный пожар на мусорном полигоне в Алатау, который продолжался почти неделю.

Фото: МЧС РК

Из-за произошедшего в городе был введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. Его отменили спустя полтора месяца.

Продолжительный пожар и его последствия вновь привлекли внимание к вопросам экологической и коммунальной безопасности нового города.

Акимат в бывшем казино

Одной из необычных деталей периода становления нового областного центра стало здание самого акимата. После переноса административного центра в Конаев подходящего готового здания для областной администрации не оказалось. В результате акимат разместили в здании бывшего казино, которое несколько лет пустовало и находилось в залоге у банка.

Объект приобрели вместе с ремонтом и оборудованием. При этом часть прежнего интерьера сохранилась — в здании остались массивные люстры, эскалатор и даже бассейн.

Эта необычная история стала одной из наиболее запоминающихся деталей первых лет Конаева в статусе областного центра.

Регион вырос, но остались нерешенные вопросы

Четыре года руководства Марата Султангазиева пришлись на один из наиболее насыщенных периодов в современной истории Алматинской области.

Регион начал практически заново выстраивать административную систему после разделения, получил новый областной центр и новый город Алатау. За это время почти вдвое вырос объем экономики, заметно увеличились инвестиции, были запущены десятки производственных проектов.

В то же время стремительный рост населения и расширение Алматинской агломерации обострили проблемы, которые невозможно решить только экономическими показателями. В пригородах Алматы сохраняется дефицит школ, дорог, инженерных сетей, электроэнергии и общественного транспорта.

Таким образом, период руководства Марата Султангазиева запомнился одновременно масштабными изменениями в экономике и территориальном развитии области и серьезными кризисами, последствия и уроки которых еще предстоит учитывать новому руководству региона.