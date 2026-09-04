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    Марат Султангазиев освобожден от должности акима Алматинской области

    Указом Главы государства Султангазиев Марат Елеусизович освобожден от должности акима Алматинской области, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    СУЛТАНГАЗИЕВ Марат Елеусизович
    Фото: primeminister.kz

    ТРУДОВОЙ СТАЖ:

    Налоговый инспектор Отдела налогового аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району города Алматы (07.1997-03.1999)

    Налоговый инспектор отдела координации Управления администрирования, Ведущий, Главный налоговый инспектор Отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по г. Алматы (03.1999-11.2001)

    Начальник Отдела аудита Налогового комитета по Бостандыкскому району города Алматы (11.2001-07.2006)

    Начальник Управления налоговых апелляций, разъяснений и правового обеспечения, начальник Управления налогового аудита Налогового комитета по городу Алматы (07.2006-07.2008)

    Заместитель начальника Налогового департамента по городу Алматы (07.2008-12.2010)

    Директор Департамента координации вопросов налогового и таможенного законодательства, анализа и прогнозирования доходов Министерства финансов РК (12.2010-11.2012)

    Заведующий сектором Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (корпус «А») (11.2012-11.2014)

    Руководитель Департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (11.2014-10.2018)

    Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (10.2018-05.2021)

    Вице-министр финансов Республики Казахстан (05.2021-01.2022)

    Первый вице-министр финансов Республики Казахстан (15.01.2022-11.06.2022)

    Аким Алматинской области (11.06.2022, переназначен с 01.12.2022)

    Образование

    Алматинский государственный университет им. Абая (1997)

    Экономист-финансист

    Казахская государственная юридическая академия (2001)

    Юрист

    Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова (2010)

    Магистр делового администрирования

    Награды

    Орден «Құрмет» (12.2019)

    Напомним, в Казахстане сформирован новый состав Правительства. Большинство ключевых членов кабмина сохранили свои должности, при этом ряд министерств возглавили новые руководители.

    Кадровые назначения Назначения Марат Султангазиев Алматинская область Акимы
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор