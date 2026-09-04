Марат Султангазиев освобожден от должности акима Алматинской области

Указом Главы государства Султангазиев Марат Елеусизович освобожден от должности акима Алматинской области, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

ТРУДОВОЙ СТАЖ:

Налоговый инспектор Отдела налогового аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району города Алматы (07.1997-03.1999)

Налоговый инспектор отдела координации Управления администрирования, Ведущий, Главный налоговый инспектор Отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по г. Алматы (03.1999-11.2001)

Начальник Отдела аудита Налогового комитета по Бостандыкскому району города Алматы (11.2001-07.2006)

Начальник Управления налоговых апелляций, разъяснений и правового обеспечения, начальник Управления налогового аудита Налогового комитета по городу Алматы (07.2006-07.2008)

Заместитель начальника Налогового департамента по городу Алматы (07.2008-12.2010)

Директор Департамента координации вопросов налогового и таможенного законодательства, анализа и прогнозирования доходов Министерства финансов РК (12.2010-11.2012)

Заведующий сектором Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (корпус «А») (11.2012-11.2014)

Руководитель Департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (11.2014-10.2018)

Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (10.2018-05.2021)

Вице-министр финансов Республики Казахстан (05.2021-01.2022)

Первый вице-министр финансов Республики Казахстан (15.01.2022-11.06.2022)

Аким Алматинской области (11.06.2022, переназначен с 01.12.2022)

Образование

Алматинский государственный университет им. Абая (1997)

Экономист-финансист

Казахская государственная юридическая академия (2001)

Юрист

Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова (2010)

Магистр делового администрирования

Награды

Орден «Құрмет» (12.2019)

Напомним, в Казахстане сформирован новый состав Правительства. Большинство ключевых членов кабмина сохранили свои должности, при этом ряд министерств возглавили новые руководители.