    11:12, 08 Август 2025 | GMT +5

    Официально дан старт проекту строительства первой АЭС в Казахстане

    Возле села Улкен в Алматинской области состоялся официальный старт работ по строительству первой в истории Казахстана атомной электростанции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Официально дан старт проекту строительства первой АЭС в Казахстане
    Фото: Александр Павский /Kazinform

    В мероприятии приняли участие глава Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и другие официальные лица.

    Алмасадам Саткалиев в своем выступлении отметил, что нынешняя церемония символизирует начало инженерно-изыскательских работ — ключевого этапа подготовки к строительству АЭС в Казахстане. От результатов этого этапа зависит не только выбор конкретной площадки и конфигурации станции, но и её безопасность, надёжность и экономическая эффективность.

    Алмасадам Саткалиев
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По его словам, проект строительства АЭС реализуется при широкой общественной поддержке. Так, в прошлом году более 70% населения страны поддержали инициативу на республиканском референдуме. Особенно показателен пример села Улкен, где участие в голосовании приняли 97% жителей, из которых около 90% проголосовали «за» — что обеспечило проекту сильный общественный мандат.

    — Общий объем инвестиций в проект составит порядка 14–15 миллиардов долларов, — сообщил Саткалиев. — Дополнительно 1 миллиард долларов будет направлен на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры.

    Официально дан старт проекту строительства первой АЭС в Казахстане
    Фото: Александр Павский / /Kazinform

    Он подчеркнул, что в рамках проекта особое внимание уделяется активному участию казахстанских предприятий и научно-исследовательских организаций. Это позволит вывести местное производство на новый уровень, создать тысячи новых рабочих мест, а также развивать ядерную науку по международным стандартам.

    Саткалиев также отметил, что АЭС — это стратегический проект, который станет ключевым драйвером развития атомной промышленности, индустриально-инновационного прогресса и долгосрочного экономического роста страны.

    В рамках церемонии были также запущены буровые работы с целью забора грунта. Капсула с образцами будет передана российской стороне для проведения исследований.

    Официально дан старт проекту строительства первой АЭС в Казахстане
    Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

    На строительной площадке уже находится спецтехника, а также установлен макет Нововоронежской АЭС. По информации Агентства РК по атомной энергии, будущая казахстанская станция будет построена по аналогии с этой АЭС. На макете представлен энергоблок № 6, являющийся первым в мире энергоблоком поколения 3+.

    Завершение строительства первой АЭС в Казахстане планируется в 2035–2036 годах.

    Ранее Казахстан и Россия подписали документы, определяющие этапы подготовки и реализации проекта строительства АЭС. 

    Напомним, Росатом выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане. 

    Китайская СNNC признана лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. 

    Также мы писали о том, кто будет контролировать качество и безопасность строительства первой атомной электростанции. 

    Как будет проходить подготовка специалистов для обслуживания первой в стране АЭС и какую социальную поддержку получат будущие сотрудники станции, рассказали ранее в Агентстве РК по атомной энергии. 

    АЭС Видео Казатомпром Алматинская область Алмасадам Саткалиев Атомная станция Атомная энергетика
