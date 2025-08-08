Официально дан старт проекту строительства первой АЭС в Казахстане

В мероприятии приняли участие глава Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и другие официальные лица.

Алмасадам Саткалиев в своем выступлении отметил, что нынешняя церемония символизирует начало инженерно-изыскательских работ — ключевого этапа подготовки к строительству АЭС в Казахстане. От результатов этого этапа зависит не только выбор конкретной площадки и конфигурации станции, но и её безопасность, надёжность и экономическая эффективность.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По его словам, проект строительства АЭС реализуется при широкой общественной поддержке. Так, в прошлом году более 70% населения страны поддержали инициативу на республиканском референдуме. Особенно показателен пример села Улкен, где участие в голосовании приняли 97% жителей, из которых около 90% проголосовали «за» — что обеспечило проекту сильный общественный мандат.

— Общий объем инвестиций в проект составит порядка 14–15 миллиардов долларов, — сообщил Саткалиев. — Дополнительно 1 миллиард долларов будет направлен на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры.

Фото: Александр Павский / /Kazinform

Он подчеркнул, что в рамках проекта особое внимание уделяется активному участию казахстанских предприятий и научно-исследовательских организаций. Это позволит вывести местное производство на новый уровень, создать тысячи новых рабочих мест, а также развивать ядерную науку по международным стандартам.

Саткалиев также отметил, что АЭС — это стратегический проект, который станет ключевым драйвером развития атомной промышленности, индустриально-инновационного прогресса и долгосрочного экономического роста страны.

В рамках церемонии были также запущены буровые работы с целью забора грунта. Капсула с образцами будет передана российской стороне для проведения исследований.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

На строительной площадке уже находится спецтехника, а также установлен макет Нововоронежской АЭС. По информации Агентства РК по атомной энергии, будущая казахстанская станция будет построена по аналогии с этой АЭС. На макете представлен энергоблок № 6, являющийся первым в мире энергоблоком поколения 3+.

Завершение строительства первой АЭС в Казахстане планируется в 2035–2036 годах.

Ранее Казахстан и Россия подписали документы, определяющие этапы подготовки и реализации проекта строительства АЭС.

Напомним, Росатом выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане.

Китайская СNNC признана лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане.

Также мы писали о том, кто будет контролировать качество и безопасность строительства первой атомной электростанции.

Как будет проходить подготовка специалистов для обслуживания первой в стране АЭС и какую социальную поддержку получат будущие сотрудники станции, рассказали ранее в Агентстве РК по атомной энергии.