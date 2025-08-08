РУ
    09:39, 08 Август 2025

    Какой будет первая АЭС в Казахстане

    Возле села Улкен в Алматинской области в скором времени начнется церемония старта работ по строительству первой АЭС в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Какой будет первая АЭС в Казахстане
    Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

    На строительной площадке уже размещена спецтехника, а также установлен макет Нововоронежской АЭС.

    По данным Агентства РК по атомной энергии, будущая казахстанская станция будет возведена по этому образцу. 

    Представленный на макете энергоблок № 6 — первый в мире энергоблок поколения 3+.

    Какой будет первая АЭС в Казахстане
    Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

    В торжественном мероприятии планируют принять участие глава Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Здесь же стартуют буровые работы для забора грунта — капсулу с образцами передадут российской стороне для проведения исследований.

    Какой будет первая АЭС в Казахстане
    Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

    Отметим, что завершение строительства первой АЭС в Казахстане намечено на 2035–2036 годы.

    Ранее Казахстан и Россия подписали документы, определяющие этапы подготовки и реализации проекта строительства АЭС. 

    Напомним, Росатом выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане. 

    Какой будет первая АЭС в Казахстане
    Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

    Китайская СNNC признана лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. 

    Также мы писали о том, кто будет контролировать качество и безопасность строительства первой атомной электростанции. 

    Как будет проходить подготовка специалистов для обслуживания первой в стране АЭС и какую социальную поддержку получат будущие сотрудники станции, рассказали ранее в Агентстве РК по атомной энергии.

    Теги:
    Энергетика АЭС Алматинская область Атомная станция Село Улкен
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
