Какой будет первая АЭС в Казахстане

На строительной площадке уже размещена спецтехника, а также установлен макет Нововоронежской АЭС.

По данным Агентства РК по атомной энергии, будущая казахстанская станция будет возведена по этому образцу.

Представленный на макете энергоблок № 6 — первый в мире энергоблок поколения 3+.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

В торжественном мероприятии планируют принять участие глава Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Здесь же стартуют буровые работы для забора грунта — капсулу с образцами передадут российской стороне для проведения исследований.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

Отметим, что завершение строительства первой АЭС в Казахстане намечено на 2035–2036 годы.

Ранее Казахстан и Россия подписали документы, определяющие этапы подготовки и реализации проекта строительства АЭС.

Напомним, Росатом выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

Китайская СNNC признана лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане.

Также мы писали о том, кто будет контролировать качество и безопасность строительства первой атомной электростанции.

Как будет проходить подготовка специалистов для обслуживания первой в стране АЭС и какую социальную поддержку получат будущие сотрудники станции, рассказали ранее в Агентстве РК по атомной энергии.