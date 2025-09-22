Возгорание на полигоне под Алматы полностью потушили

Как сообщили в ДЧС Алматинской области, к тушению были привлечены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, ДЧС города Алматы, города Шымкента, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областей, областей Абай и Жетісу, военнослужащие воинских частей № 28237, 52859 и 68303, а также специалисты ГУ «Казселезащита» МЧС РК.

Отметим, спасатели засыпали очаги горения инертными материалами и уплотняли грунт. Одновременно они применяли инъекционный метод тушения с использованием стволов-пробойников.

Возгорание на мусорном полигоне локализовали в прошлую субботу.

Напомним, утром 15 сентября стало известно, что произошел пожар на полигоне твердо-бытовых отходов под Алматы.

Сообщалось, что для обеспечения стабильного напора воду забирают из реки Терен-Кара.

Тушение возгорания осложнялось пожарной нагрузкой

В связи с пожаром в четверг в городе Алатау введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.

Также жителям региона рекомендовали ограничить выход на улицу. Позже санврачи рассказали о последствиях пожара на мусорном полигоне для населения.