Территорию детдома «Баганашыл» передадут Алматы

Ранее воспитанники учреждения записали видеообращение, в котором заявили, что не хотят переезжать в новый детский дом в Конаеве. Как выяснилось, переселение связано с аварийным состоянием старого здания. Отметим, что территория детдома принадлежит Алматинкой области.

— Территория детдома находится в Алматы, и мы намерены передать ее на баланс города. Общая площадь составляет около двух гектаров. После передачи акимат Алматы сам займется проектированием этой территории с учетом генерального плана и экологических требований, — сообщил глава региона.

По словам Султангазиева, он лично несколько раз посещал детдом и отметил, что воспитанники по сути остались без должного внимания.

— Управление образования Алматиснкой области находится здесь, педагоги тоже, а дети живут там. Есть директор, воспитатели, но в целом дети предоставлены сами себе — в выходные ходят в ТРЦ, проводят время как хотят. Однако, если посмотреть, то единицы поступают в вузы. Я спрашиваю у них, кем они хотят стать. Один говорит — баскетбольным тренером, но он нигде не занимается профессионально, только на площадке при детдоме. Другой мечтает о военной карьере — я объясняю, что рядом с Конаевом есть воинские части, и там ему будет проще готовиться, посещать эти части в выходные дни, — добавил он.

Аким подчеркнул, что большинство воспитанников — это дети из области, просто привыкшие жить в Алматы. В Конаеве им хотят создать все условия для полноценного образования, социализации и будущей профессии.

— Сейчас в области идет активное строительство, развиваются тепличные комплексы, производства. Здесь дети смогут проходить практику, работать. Мы хотим не просто переселить их, а дать возможность получить профессию и уверенно смотреть в будущее. За них отвечает управление образования и педагоги. Если мы хотим, чтобы у этих ребят было будущее, должны создать для них необходимые условия, — отметил аким.

Новый детский дом в Конаеве оснащен по современным стандартам: есть зоны отдыха, кухня для обучения кулинарии, парикмахерская, спортивный зал. Воспитанники смогут осваивать сразу несколько профессий, не покидая здание. По словам Марата Султангазиева, подобного объекта в Конаеве еще не было.

Что касается старого здания, то по ПСД, разработанному в 2016 году, его ремонт оценивался в 1,6 млрд тенге. Сегодня эта сумма удвоилась, но, как показала недавняя экспертиза, здание не подлежит даже капитальному ремонту.

— Все знают, какой там грунт. В случае землетрясения последствия могут быть трагическими. Мы не можем рисковать жизнями детей, — отметил он.

Сейчас в детдоме проживают более 100 воспитанников, которые обучаются в школах Алматы. После переезда они будут учиться в учебных заведениях Алматинской области.

Напомним, что в марте этого года в Сети появилась информация о планах переноса областного детского дома № 1, расположенного в микрорайоне Баганашил в Алматы, в город Конаев. Воспитанники учреждения записали видеообращение с просьбой оставить их в прежнем здании.

Позже в акимате Алматинской области сообщили, что воспитанников детского дома не будут переселять из Алматы в Конаев. Однако там уточнили, что нынешние воспитанники продолжат обучение в привычной среде, а вновь поступающие дети будут размещаться уже в Конаеве - в новом большом детском доме.

Ранее по вопросу переселения детского дома в Баганашиле высказывался и экс-аким Алматы Ерболат Досаев.