Воспитанники детдома в Алматы снова выступили против переселения: ответ акимата

В соцсетях появилось видеообращение воспитанников учреждения, в котором они сообщили, что три месяца назад на встрече с акимом области была достигнута договоренность о том, что переселение проводиться не будет. Однако, по их словам, этот вопрос вновь поднят, и их планируют перевезти в город Конаев, вопреки их воле.

В управлении образования региона пояснили, что переселение связано с аварийным состоянием здания КГУ «Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах» в Алматы.

— Здание, построенное в 1963 году, на сегодняшний день признано непригодным для дальнейшей эксплуатации. По результатам технического обследования, проведенного ТОО «Астанақұрылыссервис» в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети — системы отопления и водоснабжения — полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям, — говорится в ответе.

На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года и соответствующего приказа управления образования от 10 июля 2025 года начата работа по этапному переселению воспитанников в новое современное здание детского дома в городе Конаеве.

По данным акимата, новый детский дом на 180 мест построен за счет частных инвесторов и передан в государственную собственность. Здание полностью соответствует современным стандартам и требованиям к детским учреждениям.

Переезд будет проходить поэтапно: в первую очередь планируется перевезти 44 ребенка — учащихся 1–4 классов. Перевод старших воспитанников организуют позже, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации.

На сегодняшний день в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 — дети-сироты, 46 — дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.

— В связи с распространением недостоверной информации в социальных сетях, управление образования разъясняет: все воспитанники, независимо от места проживания, обеспечены бесплатным доступом к медицинским услугам и могут быть поставлены в очередь на жилье в установленном порядке. Утверждения о наличии заболоченной территории на участке учреждения не соответствуют действительности. Переезд не ограничивает детей в правах и не ухудшает условия их жизни, — отметили в управлении.

Переезд воспитанников в новое учреждение в городе Конаеве направлен на обеспечение их безопасности, права на качественное образование, медицинское обслуживание и благоприятные условия проживания, добавили в ведомстве.

Напомним, в марте этого года в Сети появилась информация о планах переноса областного детского дома №1, расположенного в микрорайоне Баганашил в Алматы, в город Конаев. Воспитанники учреждения записали видеообращение с просьбой оставить их в прежнем здании.

Позже в акимате Алматинской области сообщили, что воспитанников детского дома не будут переселять из Алматы в Конаев. Однако там уточнили, что нынешние воспитанники продолжат обучение в привычной среде, а вновь поступающие дети будут размещаться уже в Конаеве - в новом большом детском доме.

Ранее по вопросу переселения детского дома в Баганашиле высказывался и экс-аким Алматы Ерболат Досаев. Во время одной из встреч с жителями города горожанка обратилась к нему с предложением рассмотреть возможность передачи воспитанников под опеку Алматы, оставив их на прежнем месте, а на участке построить современный комплекс для проживания и реабилитации детей. Она подчеркнула, что предгорная территория в центре города должна и впредь оставаться в распоряжении детей.