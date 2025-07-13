С начала сезона пляжи Конаева посетили свыше 860 тысяч человек

С начала купального сезона Конаев уже принял более 860 тысяч туристов, а до конца лета ожидается до 1,5 миллиона отдыхающих.

Как сообщил аким города Асхат Бердиханов, наибольший поток наблюдается на пляже №5, благоустроенном за счет бюджета и инвестора. В будни его посещают до 2 тысяч человек в день, в выходные — до 6 тысяч. Для поддержания порядка установлено 127 урн, работает 28 туалетов, задействовано 20 разнорабочих. Только в выходные дни отсюда вывозится до 2,5 тонн мусора.

С начала сезона в тестовом режиме запущены пляжи №6 и №7. На этих участках:

- установлены 45 урн и 10 контейнеров;

- ежедневно работают 30 уборщиков;

- обеспечивают безопасность 10 спасателей и 1 медик;

- задействована спецтехника – КамАЗ и трактор;

- обслуживанием занимаются 40 арендаторов.

Общий объем вывоза мусора с этих пляжей – до 3 тонн в выходные дни.

Всего на трех действующих пляжах установлены 75 туалетных кабинок, которые обеспечивают базовые санитарные условия.

Фото: акимат Алматинской области

По данным акимата, до конца года начнется приведение к единому стандарту всех 8 городских пляжей. Общая протяженность обновляемой береговой линии составит 6,1 км – от микрорайона Рауан до 18 микрорайона. Пляжи №6 и №7 ждут строительные работы, а пляж №8 будет реализован за счет частных инвестиций.

Также в Конаеве насчитывается 140 туристических зон вне коммунального баланса. Для их систематизации разрабатывается единый дизайн-код. Совместно с бизнесом будут внедрены стандарты сервиса, благоустройства и визуального оформления.

В целом до 2028 года в Конаеве планируется реализовать 11 инвестиционных проектов на сумму 306,4 млрд тенге. Среди них – гостиницы, бассейны, гольф-клуб и торгово-развлекательные центры.

Ранее в акимате города ответили на вопросы жителей и гостей города о санитарном состоянии и содержании пляжа.