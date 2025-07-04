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    12:43, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Кто отвечает за чистоту пляжа в Конаеве

    В акимате Конаева ответили на вопросы жителей и гостей города о санитарном состоянии и содержании пляжа, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: акимат Конаева

    На пляже № 6 в городе Конаев в аренду сданы 40 объектов предпринимательства.

    Уточняется, что между управляющей компанией и предпринимателями заключены договоры, в которых четко прописаны их обязательства.

    В пункте 3 договора определены права и обязанности сторон. В частности, обязательства арендатора по содержанию территории включают:

    • Обеспечение благоустройства пляжа и санитарной безопасности, осуществление хозяйственной деятельности в соответствии с договором;
    • Ежедневная уборка территории — кабин для переодевания, туалетов и зеленых зон;
    • Освещение арендованного участка;
    • Установка урн на расстоянии не менее 20 метров от линии воды, из расчета одна урна на каждые 60 квадратных метров;
    • Соблюдение требований безопасности (в том числе установка информационных баннеров, флагов и т. д.);
    • Установка не менее двух санитайзеров и проведение дезинфекции лежаков, скамеек и оборудования дважды в день.

    По информации отдела ЖКХ города, на пляже № 6 управляющей компанией установлены 45 урн и 10 контейнеров. В уборке территории ежедневно задействованы 30 рабочих и 2 единицы спецтехники. На территории размещены 3 туалета. Для обеспечения безопасности установлены камеры видеонаблюдения, работают более 10 спасателей. Также на дежурстве находятся два медицинских работника. Специалисты ДЧС и полиции осуществляют регулярное патрулирование.

    Что касается пляжа № 5, здесь установлено 6 туалетов (28 кабинок), 5 душевых с 12 местами, 6 кабин для переодевания (12 секций). На территории размещены 30 урн, 40 бочек и 25 мусорных контейнеров. Пляж оборудован видеокамерами с элементами искусственного интеллекта.

    Напомним, в мае этого года на побережье Капшагайского водохранилища произошла трагедия — 11-летний ребенок погиб от удара электрическим током на пляже. Тогда в акимате Конаева заявили, что электросети на указанной территории находятся в частной собственности.

    Позже в акимате и ДЧС рассказали, какие меры предпринимаются после происшествия и как обеспечивается безопасность на пляже.

    Теги:
    летний отдых Алматинская область Конаев Благоустройство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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