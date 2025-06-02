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    11:20, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Ребенка убило током на побережье Капчагайского водохранилища

    На побережье Капчагайского водохранилища произошла трагедия — 11-летнего ребенка убило током, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Несчастный случай произошел 24 мая неподалеку от одной из туристических зон отдыха на диком пляже. Информация об этом появилась в социальных сетях. Тетя мальчика записала видеообращение.

    — В 12 часов 24 мая мой племянник пошел поиграть на бархан. Скорее всего, не увидел провисший провод, так как он сливается на фоне неба, и его убило током. Есть заключение. Девушку, которая тоже бежала на крик нашей бабушки, которая его нашла, чтобы помочь, тоже ударило током. У нее ожоги второй степени. Брату успели крикнуть, чтобы он пригнулся. Еще одного парня легко ударило током, — говорит она. 

    Женщина подчеркнула, что по правилам безопасности приближаться к линии высоковольтных передач ближе чем на 8 метров категорически запрещено. Однако на территории дикого пляжа, где произошла трагедия, не было никаких предупреждающих знаков или ограждений.

    В пресс-службе акимата Конаева ответили, что электросети на указанной территории находятся в частной собственности. После трагического инцидента опоры были перенесены подальше от пляжа.

    — По данному факту управлением полиции города Конаев возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 306 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводится досудебное расследование. Ситуация находится на контроле, — прокомментировали в акимате.

    Недавно в Алматы двое электриков получили тяжелые ожоги после удара током.

    В апреле этого года сообщалось, что мальчика ударило током от банковского терминала в Талдыкоргане. 

    Теги:
    Дети Водохранилище Капчагай
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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